Baltimore 5, L.A. Angels 3

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 5 8 5 1 7 Mullins cf 4 0 0 0 0 1 .182 Mancini dh 4 1 1 0 0 1 .235 Mountcastle 1b 4 1 1 0 0 2 .236 Santander lf 3 2 1 1 1 0 .279 McKenna lf 0 0 0 0 0 0 .200 Hays rf 4 0 1 0 0 1 .245 Urías 2b 4 1 1 1 0 0 .191 Chirinos c 4 0 2 3 0 1 .231 Gutierrez 3b 4 0 0 0 0 1 .100 Mateo ss 4 0 1 0 0 0 .250

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 3 8 3 1 9 Ohtani dh 4 0 0 0 0 3 .220 Trout cf 3 1 1 0 1 1 .273 Rendon 3b 4 1 1 2 0 2 .205 Ward rf 4 0 2 0 0 0 .348 Duffy 1b-2b 3 0 1 0 0 0 .360 b-Marsh ph 1 0 0 0 0 1 .313 Mayfield 2b 2 0 0 0 0 0 .333 a-Walsh ph-1b 1 0 0 0 0 0 .275 Stassi c 3 1 1 0 0 1 .226 Adell lf 3 0 1 0 0 1 .239 Velazquez ss 2 0 1 1 0 0 .167

Baltimore 020 003 000_5 8 1 Los Angeles 000 001 200_3 8 1

a-grounded out for Mayfield in the 7th. b-struck out for Duffy in the 9th.

E_Santander (1), Stassi (1). LOB_Baltimore 4, Los Angeles 2. 2B_Chirinos (1). HR_Rendon (2), off Zimmermann. RBIs_Chirinos 3 (3), Santander (2), Urías (2), Velazquez (2), Rendon 2 (6). SB_Mateo (5). SF_Velazquez.

Runners left in scoring position_Baltimore 3 (Gutierrez, Mountcastle, Mullins); Los Angeles 2 (Marsh, Stassi). RISP_Baltimore 3 for 10; Los Angeles 0 for 5.

Runners moved up_Gutierrez, Urías, Chirinos, Adell, Walsh. GIDP_Duffy, Mayfield, Ohtani, Velazquez.

DP_Baltimore 4 (Gutierrez, Urías, Mountcastle; Mateo, Urías, Mountcastle; Mateo, Urías, Mountcastle; Mateo, Gutierrez, Mountcastle).

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Zimmermann, W, 1-0 6 5 3 2 1 6 76 1.20 Bautista, H, 1 1 1 0 0 0 0 15 1.50 Pérez, H, 2 1 1 0 0 0 1 20 0.00 López, S, 3-3 1 1 0 0 0 2 17 2.25

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Detmers, L, 0-1 5 3 2 2 1 4 70 6.57 Bradley 1-3 4 3 3 0 0 16 11.12 Herget 1 2-3 1 0 0 0 1 17 6.43 Ortega 1 0 0 0 0 1 14 2.00 Warren 1 0 0 0 0 1 11 3.18

Inherited runners-scored_Herget 2-1. PB_Chirinos (2).

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Ryan Additon; Second, Mark Carlson; Third, Erich Bacchus.

T_2:55. A_31,679 (45,517).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.