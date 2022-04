Chicago Cubs 2, Pittsburgh 1

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 2 8 2 2 9 Frazier dh 4 0 1 0 0 0 .250 W.Contreras c 3 0 1 0 1 1 .222 Wisdom 3b 3 0 0 0 1 3 .077 Schwindel 1b 4 0 1 0 0 2 .214 Suzuki rf 4 2 2 2 0 1 .417 Madrigal 2b 4 0 0 0 0 0 .067 Hermosillo cf 3 0 0 0 0 2 .000 c-Ortega ph-cf 1 0 0 0 0 0 .143 Happ lf 3 0 2 0 0 0 .700 Hoerner ss 3 0 1 0 0 0 .214

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 1 6 1 0 7 Hayes 3b 4 0 1 0 0 1 .357 Reynolds cf 4 1 2 1 0 0 .278 Chavis dh 2 0 0 0 0 0 .375 a-Vogelbach ph-dh 2 0 0 0 0 2 .125 Tsutsugo 1b 4 0 0 0 0 1 .250 Castillo 2b 4 0 1 0 0 0 .385 Newman ss 4 0 0 0 0 0 .188 Marisnick lf 2 0 1 0 0 0 .375 b-Gamel ph-lf 1 0 0 0 0 0 .222 Pérez c 3 0 1 0 0 2 .308 Tucker rf 3 0 0 0 0 1 .000

Chicago 000 010 100_2 8 0 Pittsburgh 000 000 010_1 6 0

a-struck out for Chavis in the 6th. b-grounded out for Marisnick in the 7th. c-lined out for Hermosillo in the 9th.

LOB_Chicago 5, Pittsburgh 5. 2B_Frazier (2), Pérez (1), Marisnick (1). HR_Suzuki (2), off Quintana; Suzuki (3), off Banda; Reynolds (1), off Givens. RBIs_Suzuki 2 (8), Reynolds (1). SB_Hayes (1). CS_Wisdom (1).

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Frazier, Schwindel 2); Pittsburgh 5 (Tsutsugo 2, Reynolds, Tucker, Pérez). RISP_Chicago 0 for 5; Pittsburgh 0 for 10.

Runners moved up_Chavis, Gamel. GIDP_Madrigal, Frazier.

DP_Pittsburgh 2 (Hayes, Castillo, Tsutsugo; Hayes, Castillo, Tsutsugo).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Smyly, W, 1-0 5 3 0 0 0 1 68 0.00 Martin, H, 1 1 1 0 0 0 2 19 0.00 Roberts, H, 1 1 1 0 0 0 1 19 0.00 Givens, H, 1 1 1 1 1 0 3 15 3.86 Robertson, S, 2-2 1 0 0 0 0 0 15 0.00

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Quintana, L, 0-1 5 1-3 5 1 1 2 3 71 1.69 Banda 1 2-3 2 1 1 0 3 20 3.38 Stratton 1 1 0 0 0 2 22 0.00 Bednar 1 0 0 0 0 1 12 0.00

Inherited runners-scored_Banda 2-0. WP_Stratton.

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, Mark Wegner; Second, Alan Porter; Third, Quinn Wolcott.

T_2:51. A_34,458 (38,747).

