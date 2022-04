Chicago Cubs 6, Atlanta 3

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 6 11 6 6 10 Ortega dh 4 1 1 0 1 2 .209 Suzuki rf 5 1 2 1 0 1 .333 Happ lf 2 1 1 1 2 0 .340 Contreras c 4 1 1 1 1 0 .254 Schwindel 1b 5 0 1 0 0 2 .239 Wisdom 3b 4 2 1 2 1 2 .236 Heyward cf 3 0 1 0 1 1 .273 a-Gomes ph 1 0 0 0 0 1 .217 Hermosillo cf 0 0 0 0 0 0 .105 Madrigal 2b 5 0 2 1 0 1 .218 Hoerner ss 5 0 1 0 0 0 .316

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 3 8 3 4 12 Albies 2b 5 0 0 0 0 1 .240 Olson 1b 4 1 1 0 1 2 .329 Riley 3b 4 0 1 0 1 1 .275 Ozuna lf 5 0 0 0 0 2 .257 d’Arnaud c 4 0 1 1 0 1 .308 Dickerson dh 5 1 2 0 0 2 .121 Duvall cf 5 1 2 0 0 2 .197 Demeritte rf 3 0 0 0 1 0 .300 Swanson ss 3 0 1 2 1 1 .188

Chicago 012 000 000 3_6 11 0 Atlanta 000 010 020 0_3 8 0

a-struck out for Heyward in the 10th.

LOB_Chicago 10, Atlanta 11. 2B_Ortega (4), Suzuki (5), Madrigal (3), Contreras (6), Olson (9). HR_Wisdom (3), off Matzek. RBIs_Madrigal (2), Suzuki (14), Happ (11), Contreras (7), Wisdom 2 (13), d’Arnaud (7), Swanson 2 (6). CS_Ortega (3). SF_Happ.

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Ortega, Heyward); Atlanta 7 (Albies 3, Duvall, Ozuna, d’Arnaud, Dickerson). RISP_Chicago 3 for 9; Atlanta 2 for 13.

Runners moved up_Ozuna, d’Arnaud.

DP_Atlanta 1 (d’Arnaud, Albies, d’Arnaud).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Leiter Jr. 2 2 0 0 1 0 45 8.68 Thompson 3 3 1 1 2 3 56 0.54 Effross, H, 1 1 0 0 0 0 1 9 2.57 Martin, H, 2 1 0 0 0 0 1 12 4.05 Givens, BS, 1-2 2-3 3 2 2 1 2 29 3.52 Robertson, W, 1-0 1 1-3 0 0 0 0 3 18 0.00 Wick, S, 1-1 1 0 0 0 0 2 11 1.35

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Morton 2 1-3 4 3 3 4 1 70 7.00 Chavez 1 2-3 2 0 0 0 3 23 3.86 McHugh 2 2 0 0 0 1 38 5.62 Minter 1 0 0 0 1 1 21 3.52 Woods 1 0 0 0 1 1 18 0.00 Jansen 1 0 0 0 0 1 13 3.38 Matzek, L, 0-1 2-3 3 3 2 0 2 22 3.68 Thornburg 1-3 0 0 0 0 0 4 1.80

Inherited runners-scored_Robertson 2-0, Chavez 2-0, Thornburg 1-0. HBP_Leiter Jr. (d’Arnaud). WP_Morton, McHugh, Matzek.

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Quinn Wolcott; Second, Clint Vondrak; Third, Lance Barrett.

T_4:04. A_30,362 (41,084).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.