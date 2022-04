Chicago White Sox 6, Seattle 4

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 4 8 4 1 12 Toro 2b 4 0 0 0 0 1 .063 France 1b 4 1 1 2 0 1 .273 Haniger rf 4 0 0 0 0 1 .120 Torrens dh 2 0 1 0 0 1 .222 b-Winker ph-dh 2 0 0 0 0 0 .167 Suárez 3b 3 1 1 0 1 2 .211 Rodríguez cf 4 0 0 0 0 3 .056 Crawford ss 4 1 3 1 0 0 .421 Murphy c 3 1 1 0 0 1 .500 d-Raleigh ph 1 0 0 0 0 1 .200 Moore lf 2 0 1 1 0 0 .500 c-Frazier ph-lf 2 0 0 0 0 1 .160

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 6 10 6 4 6 Anderson ss 4 1 3 3 0 0 .462 Robert cf 4 1 1 1 0 0 .350 Abreu 1b 4 0 0 0 0 2 .278 Grandal c 4 0 1 0 0 0 .200 Jiménez lf 2 1 1 1 0 1 .235 a-García ph-lf 2 0 0 0 0 0 .000 Vaughn dh 3 1 2 0 1 1 .462 Engel rf 2 0 0 0 2 0 .200 Harrison 2b 3 1 0 0 0 0 .167 Mendick 2b 0 0 0 0 1 0 .250 Burger 3b 4 1 2 1 0 2 .300

Seattle 100 020 001_4 8 0 Chicago 040 000 20x_6 10 0

a-grounded out for Jiménez in the 5th. b-flied out for Torrens in the 6th. c-struck out for Moore in the 7th. d-pinch hit for Murphy in the 9th.

LOB_Seattle 5, Chicago 6. 2B_Crawford (2), Suárez (2), Anderson (3). HR_France (1), off Keuchel; Jiménez (1), off Ray; Anderson (1), off Ray; Robert (2), off Ray. RBIs_France 2 (4), Moore (1), Crawford (1), Jiménez (7), Burger (1), Anderson 3 (4), Robert (3).

Runners left in scoring position_Seattle 1 (Haniger); Chicago 2 (Abreu, Burger). RISP_Seattle 3 for 7; Chicago 2 for 6.

Runners moved up_Toro, France, Robert, Engel. GIDP_Harrison.

DP_Seattle 2 (Crawford, Toro, France; Crawford, Toro, France).

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Ray, L, 1-1 6 1-3 10 6 6 2 4 88 4.73 Festa 2-3 0 0 0 0 1 5 5.40 Ramirez 1 0 0 0 2 1 24 6.75

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Keuchel, W, 1-0 5 6 3 3 0 5 80 5.40 Crick, H, 2 1 0 0 0 1 1 18 3.86 Ruiz, H, 2 1 0 0 0 0 2 16 0.00 Graveman, H, 3 1 0 0 0 0 2 16 0.00 Hendriks, S, 2-3 1 2 1 0 0 2 19 9.00

WP_Ray. PB_Grandal (1).

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Mark Ripperger; Second, Tom Hallion; Third, Phil Cuzzi.

T_2:54. A_12,291 (40,615).

