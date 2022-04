Chicago White Sox 7, Kansas City 3

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 3 4 3 4 13 Lopez ss 2 1 0 0 1 1 .271 Merrifield 2b 3 0 1 2 0 1 .136 Benintendi lf 4 0 1 1 0 0 .379 Perez c 4 0 0 0 0 3 .217 Santana dh 2 0 0 0 2 1 .109 Dozier 1b 4 0 0 0 0 3 .241 Witt Jr. 3b 4 1 1 0 0 1 .206 Olivares rf 4 1 1 0 0 1 .154 Taylor cf 3 0 0 0 1 2 .190

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 7 9 6 2 7 Anderson ss 3 2 2 0 0 0 .309 Vaughn lf 4 1 2 4 0 0 .298 Sheets rf 3 0 0 0 1 1 .250 Pollock rf 0 0 0 0 0 0 .211 Abreu 1b 4 0 0 0 0 2 .203 Grandal dh 3 1 1 0 1 0 .163 1-García pr-dh 0 1 0 0 0 0 .098 Burger 3b 4 1 3 1 0 0 .279 McGuire c 3 0 0 1 0 1 .185 Engel cf 4 0 0 0 0 2 .188 Mendick 2b 3 1 1 0 0 1 .250

Kansas City 000 002 100_3 4 1 Chicago 011 100 31x_7 9 0

1-ran for Grandal in the 8th.

E_Witt Jr. (2). LOB_Kansas City 6, Chicago 4. 2B_Burger (2), Vaughn (3). HR_Burger (2), off Greinke; Vaughn (4), off Barlow. RBIs_Merrifield 2 (4), Benintendi (8), McGuire (1), Vaughn 4 (12), Burger (5). SB_Witt Jr. (3). SF_Merrifield, McGuire.

Runners left in scoring position_Kansas City 3 (Benintendi, Dozier 2); Chicago 3 (Grandal, Mendick, Abreu). RISP_Kansas City 2 for 5; Chicago 1 for 8.

Runners moved up_Sheets 2, McGuire. GIDP_McGuire.

DP_Kansas City 1 (Merrifield, Lopez, Dozier).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Greinke 6 5 3 3 0 4 82 2.86 Snider, L, 2-1 2-3 2 2 2 0 1 20 3.68 Barlow 1-3 1 1 1 1 1 9 2.16 Brentz 1 1 1 1 1 1 17 16.88

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cease 6 3 2 2 3 9 99 3.27 Ruiz, H, 5 1-3 1 1 1 1 0 15 3.18 Sousa, W, 1-0 2-3 0 0 0 0 0 10 5.14 Graveman, S, 1-2 2 0 0 0 0 4 20 1.74

Inherited runners-scored_Barlow 2-2, Sousa 2-1. IBB_off Cease (Santana). HBP_Greinke (Anderson), Sousa (Lopez). WP_Cease(2).

Umpires_Home, Rob Drake; First, Will Little; Second, Greg Gibson; Third, Nick Mahrley.

T_2:42. A_12,363 (40,615).

