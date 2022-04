Cleveland 11, Chicago White Sox 1

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 5 1 1 10 Anderson ss 4 0 1 1 0 1 .375 Robert cf 4 0 0 0 0 2 .175 Abreu 1b 4 0 1 0 0 1 .216 Sheets dh-lf 4 0 1 0 0 1 .200 Grandal c 4 0 0 0 0 0 .138 Vaughn lf 3 0 1 0 0 0 .346 Severino p 0 0 0 0 0 0 — Burger 3b 3 0 0 0 0 2 .261 Engel rf 2 1 1 0 0 0 .294 Haseley rf 0 0 0 0 1 0 — Mendick 2b 3 0 0 0 0 3 .143

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 11 11 11 3 5 Straw cf 4 3 1 1 1 0 .325 Clement lf-3b 5 1 1 1 0 1 .273 Ramírez 3b 4 1 1 4 0 0 .436 Kwan lf 1 0 1 1 0 0 .407 Reyes dh 4 1 1 0 1 1 .159 Rosario ss 3 1 1 1 1 0 .268 Giménez ss 0 0 0 0 0 0 .294 Naylor 1b 4 1 2 1 0 0 .400 Arias 2b 4 1 0 1 0 1 .000 Mercado rf 4 1 2 1 0 1 .222 Hedges c 4 1 1 0 0 1 .077

Chicago 000 001 000_1 5 4 Cleveland 190 000 01x_11 11 0

E_Anderson 3 (3), Burger (1). LOB_Chicago 4, Cleveland 5. 2B_Anderson (4). HR_Ramírez (4), off Keuchel. RBIs_Anderson (5), Rosario (5), Straw (2), Clement (2), Ramírez 4 (19), Naylor (1), Arias (1), Mercado (10), Kwan (6).

Runners left in scoring position_Chicago 1 (Abreu); Cleveland 1 (Straw). RISP_Chicago 0 for 2; Cleveland 9 for 14.

Runners moved up_Hedges, Clement. GIDP_Hedges.

DP_Chicago 1 (Mendick, Abreu).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Keuchel, L, 1-1 1 10 10 8 1 0 48 16.50 Banks 4 0 0 0 0 2 49 0.00 Foster 1 0 0 0 0 2 18 1.93 Severino 2 1 1 1 2 1 32 9.00

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Bieber, W, 1-0 6 4 1 1 0 7 86 2.25 Shaw 1 0 0 0 0 0 10 3.38 De Los Santos 1 0 0 0 1 2 15 0.00 Hentges 1 1 0 0 0 1 12 2.08

Inherited runners-scored_Banks 2-0. WP_Keuchel.

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Alex MacKay; Second, Chad Fairchild; Third, Shane Livensparger.

T_2:41.

