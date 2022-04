Colorado 3, Detroit 2

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 3 3 3 3 11 Joe 1b 4 1 1 1 0 0 .333 Blackmon rf 4 1 1 2 0 1 .227 Daza cf 0 0 0 0 0 0 .467 Bryant lf 3 0 0 0 1 0 .306 Cron dh 4 0 0 0 0 2 .286 McMahon 3b 4 0 0 0 0 3 .213 Hilliard cf-rf 3 0 0 0 1 3 .273 Iglesias ss 2 0 0 0 1 0 .281 Nuñez c 3 0 0 0 0 1 .222 Trejo 2b 3 1 1 0 0 1 .375

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 6 2 3 11 Hill cf 4 0 1 0 0 1 .250 Schoop 2b 4 0 1 0 0 1 .148 Cabrera dh 4 0 1 0 0 2 .319 Candelario 3b 4 1 1 0 0 3 .170 Haase lf-c 3 0 0 0 1 0 .172 Torkelson 1b 3 0 0 0 1 1 .214 W.Castro ss-lf 3 0 0 0 0 0 .200 c-Grossman ph 0 1 0 0 1 0 .286 Garneau c 2 0 1 0 0 0 .375 a-Meadows ph-rf 2 0 1 2 0 0 .333 Cameron rf 2 0 0 0 0 1 .000 b-H.Castro ph-ss 2 0 0 0 0 2 .308

Colorado 102 000 000_3 3 0 Detroit 000 000 002_2 6 0

a-popped out for Garneau in the 7th. b-struck out for Cameron in the 7th. c-walked for W.Castro in the 9th.

LOB_Colorado 3, Detroit 7. 3B_Meadows (2). HR_Joe (3), off Brieske; Blackmon (2), off Brieske. RBIs_Joe (5), Blackmon 2 (6), Meadows 2 (8). SB_W.Castro (1).

Runners left in scoring position_Colorado 1 (Nuñez); Detroit 4 (H.Castro 3, Haase). RISP_Colorado 0 for 1; Detroit 1 for 8.

Runners moved up_Haase.

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Gomber, W, 1-1 6 4 0 0 0 8 88 4.20 Stephenson, H, 1 1 0 0 0 2 1 25 0.00 Kinley, H, 3 1 0 0 0 0 1 11 0.00 Colomé, S, 2-3 1 2 2 2 1 1 22 6.35

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Brieske, L, 0-1 5 3 3 3 2 3 73 5.40 Lange 1 0 0 0 0 1 14 3.18 Vest 1 0 0 0 0 2 14 3.18 Hutchison 2 0 0 0 1 5 30 1.93

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, Clint Vondrak; Second, Alfonso Marquez; Third, Alex MacKay.

T_2:47. A_28,635 (41,083).

