DIO Implant LA Open Scores

Sunday

At Wilshire Country Club

Los Angeles

Purse: $1.5 million

Yardage: 6,447; Par: 71

Final Round

Nasa Hataoka (0), $225,000 67-68-67-67—269 Hannah Green (0), $138,191 70-67-69-68—274 Minjee Lee (0), $80,072 70-68-71-68—277 Inbee Park (0), $80,072 72-67-68-70—277 Madelene Sagstrom (0), $80,072 69-72-70-66—277 Hye Jin Choi (0), $41,234 71-74-67-66—278 Chella Choi (0), $41,234 71-71-67-69—278 Haeji Kang (0), $41,234 69-69-69-71—278 Sei Young Kim (0), $41,234 68-72-70-68—278 Marina Alex (0), $27,577 71-71-69-68—279 Yu Liu (0), $27,577 71-68-71-69—279 Yealimi Noh (0), $27,577 73-71-66-69—279 Lilia Vu (0), $27,577 74-69-66-70—279 Celine Boutier (0), $21,991 69-71-70-70—280 Jenny Coleman (0), $21,991 73-67-71-69—280 Amanda Doherty (0), $21,991 70-70-70-70—280 Brittany Altomare (0), $18,461 71-71-73-66—281 Allisen Corpuz (0), $18,461 72-71-68-70—281 Eun-Hee Ji (0), $18,461 73-70-68-70—281 Yuka Saso (0), $18,461 75-66-74-66—281 Georgia Hall (0), $15,321 71-69-74-68—282 Jin Young Ko (0), $15,321 71-64-72-75—282 Stacy Lewis (0), $15,321 71-72-69-70—282 Lizette Salas (0), $15,321 69-70-72-71—282 Lauren Stephenson (0), $15,321 69-73-70-70—282 Dewi Weber (0), $15,321 68-73-71-70—282 Jodi Ewart Shadoff (0), $12,143 70-73-69-71—283 Isi Gabsa (0), $12,143 75-68-72-68—283 Xiyu Lin (0), $12,143 74-71-72-66—283 Sanna Nuutinen (0), $12,143 71-70-70-72—283 Ryann O’Toole (0), $12,143 70-70-72-71—283 Angel Yin (0), $12,143 74-68-69-72—283 Carlota Ciganda (0), $10,289 72-68-73-71—284 Ruoning Yin (0), $10,289 71-69-72-72—284 Pajaree Anannarukarn (0), $8,417 70-71-71-73—285 Ana Belac (0), $8,417 73-71-68-73—285 Gemma Dryburgh (0), $8,417 71-71-70-73—285 Danielle Kang (0), $8,417 72-71-71-71—285 Christina Kim (0), $8,417 72-73-73-67—285 Alison Lee (0), $8,417 66-74-73-72—285 Pauline Roussin-Bouchard (0), $8,417 69-72-70-74—285 Patty Tavatanakit (0), $8,417 73-69-73-70—285 Ashleigh Buhai (0), $6,446 72-72-72-70—286 Ayaka Furue (0), $6,446 70-73-72-71—286 Ariya Jutanugarn (0), $6,446 75-70-71-70—286 Maude-Aimee Leblanc (0), $6,446 74-71-69-72—286 Rachel Rohanna Virgili (0), $6,446 69-73-72-72—286 Peiyun Chien (0), $5,097 69-75-73-70—287 Nanna Koerstz Madsen (0), $5,097 72-71-70-74—287 Hee Young Park (0), $5,097 71-71-76-69—287 Katherine Perry-Hamski (0), $5,097 70-74-69-74—287 Paula Reto (0), $5,097 73-69-72-73—287 Emma Talley (0), $5,097 67-74-72-74—287 Atthaya Thitikul (0), $5,097 70-74-70-73—287 Charlotte Thomas (0), $5,097 73-72-72-70—287 Matilda Castren (0), $4,237 74-71-68-75—288 Frida Kinhult (0), $4,237 71-74-71-72—288 Sarah Schmelzel (0), $4,237 72-72-72-72—288 Janie Jackson (0), $3,764 68-75-69-77—289 Bronte Law (0), $3,764 70-73-75-71—289 Emily Pedersen (0), $3,764 67-72-76-74—289 So Yeon Ryu (0), $3,764 68-74-73-74—289 Jennifer Kupcho (0), $3,405 75-69-73-73—290 Min Lee (0), $3,405 75-70-70-75—290 Giulia Molinaro (0), $3,405 72-73-67-78—290 Hinako Shibuno (0), $3,405 71-74-71-74—290 Jennifer Song (0), $3,405 68-77-73-72—290 Gaby Lopez (0), $3,102 73-69-72-77—291 Sung Hyun Park (0), $3,102 73-69-72-77—291 Kelly Tan (0), $3,102 75-70-73-73—291 Cheyenne Knight (0), $2,932 72-73-72-75—292 Pernilla Lindberg (0), $2,932 73-72-72-75—292 Brooke Matthews (0), $2,932 74-71-75-72—292 Jenny Shin (0), $2,932 73-71-73-75—292

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.