Houston 13, L.A. Angels 6

Houston AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 13 14 13 3 8 Altuve 2b 4 1 1 2 0 2 .125 b-Goodrum ph-2b 1 0 0 0 0 1 .000 Brantley lf 4 1 1 1 0 2 .333 McCormick lf 1 0 0 0 0 0 .400 Bregman 3b 4 2 2 2 0 0 .500 c-Perez ph-3b 1 0 0 0 0 1 .000 Alvarez dh 4 1 1 1 1 0 .286 Díaz 1b 4 2 2 2 1 0 .500 Tucker rf 5 2 2 4 0 0 .250 Peña ss 5 1 3 1 0 1 .333 Siri cf 4 2 2 0 0 1 .500 Maldonado c 3 1 0 0 1 0 .000

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 41 6 13 5 0 7 Ohtani dh 5 1 1 0 0 0 .111 Trout cf 3 0 0 0 0 2 .167 a-Adell ph-lf 2 0 0 0 0 2 .000 Rendon 3b 3 1 1 0 0 1 .143 Mayfield 3b 2 2 2 0 0 0 1.000 Walsh 1b 5 1 3 2 0 0 .375 Rojas rf 5 1 2 1 0 1 .400 Marsh lf-cf 4 0 1 0 0 0 .167 Suzuki c 4 0 2 1 0 0 .500 Wade 2b 4 0 1 1 0 1 .200 Fletcher ss 4 0 0 0 0 0 .143

Houston 100 111 801_13 14 1 Los Angeles 200 000 031_6 13 0

a-struck out for Trout in the 7th. b-struck out for Altuve in the 8th. c-pinch hit for Bregman in the 8th.

E_Goodrum (1). LOB_Houston 3, Los Angeles 8. 2B_Brantley (2), Alvarez (1), Peña (1), Rojas 2 (2), Mayfield (1). HR_Altuve (1), off Detmers; Díaz (1), off Detmers; Bregman (2), off Ortega; Peña (1), off Mayers; Tucker 2 (2), off Barria. RBIs_Altuve 2 (2), Díaz 2 (2), Bregman 2 (4), Peña (1), Brantley (1), Alvarez (2), Tucker 4 (4), Walsh 2 (2), Rojas (1), Suzuki (1), Wade (1). SB_Siri (1).

Runners left in scoring position_Houston 2 (Tucker, Maldonado); Los Angeles 3 (Fletcher 2, Wade). RISP_Houston 5 for 11; Los Angeles 6 for 13.

Runners moved up_Maldonado, Altuve, Wade, Suzuki. GIDP_Maldonado.

DP_Los Angeles 1 (Rendon, Wade, Walsh).

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Odorizzi 4 6 2 2 0 2 66 4.50 Montero, W, 1-0 1 0 0 0 0 1 14 0.00 Taylor, H, 1 2-3 1 0 0 0 1 16 0.00 Abreu, H, 1 1 1-3 1 0 0 0 2 19 0.00 Báez 2-3 3 3 0 0 0 27 0.00 Blanco 1 1-3 2 1 1 0 1 19 6.75

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Detmers 4 3 2 2 2 3 75 4.50 Ortega, L, 0-1 2 2 2 2 0 1 27 9.00 Mayers 0 2 3 3 1 0 8 Inf Herget 1-3 4 4 4 0 1 16 108.00 Barria 2 2-3 3 2 2 0 3 41 6.75

Mayers pitched to 3 batters in the 7th

Inherited runners-scored_Abreu 1-0, Blanco 1-0, Herget 2-2, Barria 2-2. PB_Maldonado 2(2).

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Jansen Visconti; Second, Ryan Wills; Third, Ed Hickox.

T_3:44. A_42,719 (45,517).

