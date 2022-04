Houston 5, Texas 1

Houston AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 5 6 5 4 8 Siri cf 4 0 0 0 0 2 .194 Goodrum 2b 4 0 0 0 0 2 .087 Bregman 3b 3 2 1 0 1 1 .276 Alvarez dh 3 1 2 0 1 1 .200 Gurriel 1b 4 1 0 1 0 0 .218 Tucker rf 4 1 1 3 0 0 .175 Peña ss 3 0 1 1 1 0 .246 McCormick lf 3 0 0 0 1 1 .267 Maldonado c 4 0 1 0 0 1 .086

Texas AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 1 3 1 3 7 Miller lf 4 0 0 0 0 1 .190 Semien 2b 4 0 0 0 0 0 .176 Seager ss 4 0 1 0 0 1 .258 Lowe 1b 3 0 0 0 1 1 .364 García cf 4 1 1 1 0 1 .203 K.Calhoun rf 3 0 0 0 0 0 .175 Heim c 2 0 0 0 1 1 .333 W.Calhoun dh 2 0 0 0 1 1 .171 Ibáñez 3b 3 0 1 0 0 1 .224

Houston 010 301 000_5 6 0 Texas 010 000 000_1 3 0

LOB_Houston 4, Texas 4. 2B_Alvarez (2). HR_Tucker (3), off Hearn; García (3), off Odorizzi. RBIs_Peña (7), Gurriel (3), Tucker 3 (8), García (11). CS_McCormick (2), Tucker (1).

Runners left in scoring position_Houston 1 (McCormick); Texas 2 (W.Calhoun 2). RISP_Houston 1 for 7; Texas 0 for 3.

Runners moved up_Gurriel 2. GIDP_Semien.

DP_Houston 1 (Peña, Goodrum, Gurriel).

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Odorizzi, W, 1-2 6 1 1 1 1 4 78 6.00 Taylor 2-3 1 0 0 1 1 22 1.59 Montero, H, 2 1 1-3 1 0 0 1 1 19 0.00 Neris 1 0 0 0 0 1 9 1.08

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Hearn, L, 0-2 5 5 4 4 1 4 84 7.47 A.Abreu 1 0 1 1 3 1 31 2.84 Burke 2 1 0 0 0 2 36 1.86 Santana 1 0 0 0 0 1 9 1.69

Inherited runners-scored_Montero 2-0. WP_Hearn.

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Ryan Additon; Second, Mark Carlson; Third, Erich Bacchus.

T_3:02. A_16,469 (40,300).

