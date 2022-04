Houston 8, L.A. Angels 3

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 3 6 3 2 12 Ohtani dh 3 0 1 0 1 1 .234 Ward rf 4 0 0 0 0 1 .300 Walsh 1b 4 0 0 0 0 3 .314 Stassi c 3 1 1 1 1 1 .250 Marsh cf 4 1 1 0 0 1 .259 Mayfield 3b 3 1 1 0 0 0 .333 Adell lf 4 0 1 0 0 3 .176 Wade 2b 3 0 1 2 0 1 .360 Velazquez ss 4 0 0 0 0 1 .150

Houston AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 8 9 8 6 6 Altuve 2b 4 0 1 0 1 0 .167 1-Díaz pr-2b 0 0 0 0 0 0 .182 Brantley lf 5 1 2 1 0 0 .289 Bregman 3b 4 2 2 0 1 0 .265 Alvarez dh 5 3 3 4 0 2 .263 Gurriel 1b 4 0 0 0 0 1 .143 Tucker rf 2 1 0 0 2 0 .114 Peña ss 3 0 1 1 1 1 .344 Siri cf 3 0 0 1 0 1 .286 Maldonado c 2 1 0 1 1 1 .053

Los Angeles 020 001 000_3 6 0 Houston 200 201 21x_8 9 0

1-ran for Altuve in the 8th.

LOB_Los Angeles 6, Houston 8. 2B_Marsh (2), Wade (2), Bregman (1). HR_Stassi (2), off Garcia; Alvarez (2), off Lorenzen; Alvarez (3), off Bradley. RBIs_Wade 2 (4), Stassi (6), Alvarez 4 (6), Peña (3), Siri (3), Maldonado (4), Brantley (5). S_Wade, Maldonado.

Runners left in scoring position_Los Angeles 4 (Velazquez 2, Ward 2); Houston 4 (Altuve 2, Brantley, Alvarez). RISP_Los Angeles 1 for 7; Houston 2 for 9.

Runners moved up_Siri.

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Lorenzen, L, 1-1 3 1-3 4 4 4 2 2 79 4.82 Mayers 1 2-3 0 0 0 1 1 19 15.00 Warren 2-3 1 1 1 2 0 20 3.86 Bradley 1 1-3 2 2 2 0 1 27 6.75 Rosenberg 1 2 1 1 1 2 23 9.00

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Garcia, W, 1-0 5 2-3 4 3 3 1 7 72 2.79 Maton, H, 3 1 1-3 2 0 0 1 0 16 2.08 Montero 1 0 0 0 0 3 17 0.00 Neris 1 0 0 0 0 2 23 0.00

Inherited runners-scored_Mayers 3-0, Bradley 2-0. IBB_off Maton (Ohtani). HBP_Lorenzen (Siri), Neris (Mayfield).

Umpires_Home, Dan Bellino; First, Ryan Wills; Second, Jerry Meals; Third, Ed Hickox.

T_3:22. A_42,646 (41,168).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.