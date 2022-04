ISPS Handa Championship in Spain Par Scores

Saturday

At Lakes Course

Tarragona, Spain

Purse: $2 million

Yardage: 6,963; Par: 70

Third Round

Aaron Cockerill, Canada 69-69-62—200 -10 Hennie Du Plessis, South Africa 64-70-66—200 -10 Adrian Otaegui, Spain 66-66-68—200 -10 Antoine Rozner, France 67-68-66—201 -9 Andrew Wilson, England 68-69-65—202 -8 Ross Fisher, England 68-67-68—203 -7 Scott Jamieson, Scotland 66-63-74—203 -7 Pablo Larrazabal, Spain 67-68-68—203 -7 Hao-Tong Li, China 71-68-64—203 -7 Mike Lorenzo-Vera, France 68-70-65—203 -7 Yannik Paul, Germany 67-71-65—203 -7 Jack Senior, England 65-70-68—203 -7 Gavin Green, Malaysia 70-68-66—204 -6 Lukas Nemecz, Austria 69-64-71—204 -6 Tapio Pulkkanen, Finland 64-67-73—204 -6 Jorge Campillo, Spain 69-68-68—205 -5 Ashley Chesters, England 66-68-71—205 -5 Darren Fichardt, South Africa 69-67-69—205 -5 Lorenzo Gagli, Italy 68-69-68—205 -5 Mikko Korhonen, Finland 69-67-69—205 -5 Thorbjorn Olesen, Denmark 69-65-71—205 -5 Robert Rock, England 70-67-68—205 -5 Johannes Veerman, United States 64-69-72—205 -5 Oliver Bekker, South Africa 68-71-67—206 -4 Richard Mansell, England 69-64-73—206 -4 Victor Perez, France 70-68-68—206 -4 Matthias Schmid, Germany 69-69-68—206 -4 Bernd Wiesberger, Austria 70-67-69—206 -4 David Law, Scotland 65-68-73—206 -4 Adrien Saddier, France 69-67-70—206 -4 Clement Sordet, France 66-70-70—206 -4 Julien Brun, France 73-66-68—207 -3 Louis De Jager, South Africa 66-72-69—207 -3 Ryan Fox, New Zealand 69-69-69—207 -3 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 67-70-70—207 -3 Angel Hidalgo, Spain 69-67-71—207 -3 Stephen Gallacher, Scotland 74-65-68—207 -3 Raphael Jacquelin, France 67-68-72—207 -3 Kalle Samooja, Finland 70-68-69—207 -3 Jon Thomson, England 72-67-68—207 -3 Jazz Janewattananond, Thailand 71-67-69—207 -3 Justin Walters, South Africa 72-67-68—207 -3 Oliver Wilson, England 72-67-68—207 -3 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-69-69—208 -2 Pep Angles, Spain 66-73-69—208 -2 Emilio Cuartero Blanco, Spain 68-70-70—208 -2 Julien Guerrier, France 70-67-71—208 -2 Matthew Jordan, England 67-70-71—208 -2 Soren Kjeldsen, Denmark 69-68-71—208 -2 Tom Lewis, England 67-71-70—208 -2 Guido Migliozzi, Italy 65-72-71—208 -2 Jack Singh Brar, England 67-68-73—208 -2 Matthew Southgate, England 68-69-71—208 -2 Jeff Winther, Denmark 67-70-71—208 -2 John Catlin, United States 70-69-69—208 -2 Laurie Canter, England 70-65-74—209 -1 Jens Dantorp, Sweden 70-68-71—209 -1 Craig Howie, Scotland 70-66-73—209 -1 Thriston Lawrence, South Africa 68-68-73—209 -1 Wade Ormsby, Australia 68-70-71—209 -1 Eddie Pepperell, England 71-68-70—209 -1 Ben Stow, England 71-68-70—209 -1 Daniel Van Tonder, South Africa 69-70-70—209 -1 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 72-67-71—210 E Shiv Chawrasia, India 70-69-71—210 E Jean-Baptiste Gonnet, France 72-67-71—210 E Joachim B. Hansen, Denmark 69-70-71—210 E Rasmus Hojgaard, Denmark 66-67-77—210 E Nicolai Hojgaard, Denmark 71-68-71—210 E Niall Kearney, Ireland 68-71-71—210 E Jake McLeod, Australia 66-71-73—210 E Benjamin Poke, Denmark 71-67-72—210 E Marc Warren, Scotland 68-70-72—210 E

Made Cut Did Not Finish

Adri Arnaus, Spain 70-67-74—211 +1 Wil Besseling, Netherlands 68-70-73—211 +1 Marcus Kinhult, Sweden 67-68-76—211 +1 Niklas Lemke, Sweden 65-71-75—211 +1 Richard McEvoy, England 72-67-72—211 +1 Zander Lombard, South Africa 71-68-75—214 +4 Paul Waring, England 66-69-79—214 +4

