L.A. Angels 6, Miami 2

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 2 3 2 0 11 Soler lf 4 0 0 0 0 3 .200 Sánchez cf 4 2 2 2 0 0 .313 Cooper dh 4 0 0 0 0 0 .200 Aguilar 1b 3 0 0 0 0 2 .063 Wendle 3b 3 0 1 0 0 0 .400 Anderson rf 3 0 0 0 0 3 .167 Stallings c 3 0 0 0 0 2 .167 Chisholm Jr. 2b 3 0 0 0 0 1 .333 M.Rojas ss 3 0 0 0 0 0 .167

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 6 7 6 6 7 Ohtani dh 4 1 1 0 0 0 .143 Rendon 3b 4 0 0 0 0 2 .077 Walsh 1b 3 0 0 0 1 1 .316 Stassi c 1 2 1 0 3 0 .286 Marsh cf 3 2 2 4 1 0 .400 J.Rojas rf 4 0 0 0 0 1 .176 Adell lf 4 1 2 2 0 1 .154 Wade 2b-ss 4 0 1 0 0 1 .231 Fletcher ss 2 0 0 0 0 1 .077 Duffy 2b 1 0 0 0 1 0 .429

Miami 000 100 001_2 3 0 Los Angeles 310 000 02x_6 7 0

LOB_Miami 1, Los Angeles 6. 2B_Wendle (1), Marsh (1), Adell (1). HR_Sánchez (1), off Lorenzen; Sánchez (2), off Iglesias; Marsh (1), off Hernandez; Adell (1), off Hernandez. RBIs_Sánchez 2 (3), Marsh 4 (4), Adell 2 (2). SB_Ohtani (1), Wade (0). CS_Wade (1).

Runners left in scoring position_Miami 1 (Stallings); Los Angeles 4 (J.Rojas, Marsh, Walsh, Duffy). RISP_Miami 0 for 2; Los Angeles 2 for 10.

Runners moved up_Walsh, Ohtani, J.Rojas, Wade.

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Hernandez, L, 0-1 4 2-3 5 4 4 3 6 76 7.71 Poteet 1 1-3 0 0 0 1 0 30 0.00 Scott 1 0 0 0 1 1 21 0.00 Armstrong 1 2 2 2 1 0 18 9.00

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Lorenzen, W, 1-0 6 2 1 1 0 7 89 1.50 Loup, H, 2 1 0 0 0 0 1 7 0.00 Tepera, H, 2 1 0 0 0 0 3 14 4.91 Iglesias 1 1 1 1 0 0 14 4.50

Inherited runners-scored_Poteet 1-0.

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Alfonso Marquez; Second, Lance Barrett; Third, Ramon De Jesus.

T_2:42. A_20,480 (45,517).

