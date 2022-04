L.A. Angels 7, Houston 2

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 7 13 7 6 11 Ohtani dh 4 0 0 0 1 1 .216 Ward rf 5 1 2 0 0 1 .333 Rendon 3b 5 1 2 0 0 1 .219 Wade 2b 0 0 0 0 0 0 .360 Duffy 1b 4 2 1 1 1 1 .364 Mayfield 2b-3b 4 1 2 1 1 0 .360 Suzuki c 3 2 1 2 2 1 .263 Adell lf 5 0 3 1 0 2 .231 Marsh cf 2 0 1 2 1 1 .276 Velazquez ss 4 0 1 0 0 3 .167

Houston AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 6 2 3 6 Peña ss 4 2 1 1 0 1 .333 Brantley lf 3 0 1 0 1 1 .293 Siri cf 0 0 0 0 0 0 .286 Bregman 3b 4 0 1 1 0 1 .263 Alvarez dh 3 0 0 0 1 0 .227 Gurriel 1b 3 0 1 0 1 0 .161 Tucker rf 4 0 0 0 0 2 .103 Díaz 2b 4 0 0 0 0 1 .154 McCormick cf-lf 4 0 2 0 0 0 .345 Maldonado c 4 0 0 0 0 0 .043

Los Angeles 010 150 000_7 13 2 Houston 001 000 100_2 6 1

E_Suzuki (1), Duffy (1), Tucker (1). LOB_Los Angeles 9, Houston 8. 2B_Adell (3), Suzuki (1), Ward (1), Gurriel (4), Bregman (2). HR_Peña (2), off Herget. RBIs_Marsh 2 (10), Adell (4), Duffy (2), Mayfield (3), Suzuki 2 (4), Bregman (8), Peña (4). SB_Velazquez (2). CS_McCormick (1), Marsh (2). SF_Marsh.

Runners left in scoring position_Los Angeles 6 (Duffy, Rendon, Velazquez 4); Houston 5 (Maldonado, Díaz 2, Alvarez 2). RISP_Los Angeles 5 for 14; Houston 1 for 6.

Runners moved up_Tucker. GIDP_Ward.

DP_Houston 1 (Bregman, Díaz, Gurriel).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Sandoval 4 4 1 0 2 5 85 0.00 Ortega, W, 1-1 2 0 0 0 1 0 25 2.25 Herget 2-3 2 1 1 0 0 17 8.44 Loup 1 1-3 0 0 0 0 1 18 0.00 Wantz 1 0 0 0 0 0 10 0.00

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Valdez, L, 1-1 4 1-3 8 6 6 4 3 80 4.50 Abreu 1 2-3 3 1 1 0 3 35 6.00 Blanco 2-3 1 0 0 1 2 21 6.75 Mushinski 1 1-3 1 0 0 1 2 22 0.00 Báez 1 0 0 0 0 1 13 11.57

Inherited runners-scored_Loup 1-0, Abreu 2-2, Mushinski 2-0.

Umpires_Home, Ryan Wills; First, Jerry Meals; Second, Ed Hickox; Third, Dan Bellino.

T_3:36. A_30,212 (41,168).

