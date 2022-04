L.A. Dodgers 7, Minnesota 2

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 7 8 6 9 10 Betts rf 4 1 0 0 1 1 .167 Freeman 1b 4 1 2 0 1 0 .250 T.Turner ss 5 1 1 1 0 1 .222 Muncy 3b 2 1 0 0 3 0 .067 J.Turner dh 4 1 1 1 1 2 .235 W.Smith c 5 1 1 2 0 1 .182 Bellinger cf 3 1 0 0 2 3 .143 Taylor lf 4 0 1 0 1 2 .455 Lux 2b 4 0 2 2 0 0 .417

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 5 1 3 9 Buxton cf 5 0 0 0 0 3 .250 Correa ss 3 0 2 0 0 0 .211 b-Gordon ph-ss 0 1 0 0 1 0 .500 Polanco 2b 4 0 1 0 0 0 .278 Urshela 3b 2 0 0 0 0 0 .273 Kirilloff lf 2 0 0 0 0 0 .059 Sánchez dh 3 0 0 0 1 3 .200 Kepler rf 3 1 2 1 1 0 .188 Jeffers c 4 0 0 0 0 1 .231 Sanó 1b 3 0 0 0 0 1 .000 Celestino lf 1 0 0 0 0 1 .000 a-Arraez ph-3b 3 0 0 0 0 0 .417

Los Angeles 000 010 060_7 8 1 Minnesota 000 010 010_2 5 1

a-pinch hit for Celestino in the 5th. b-walked for Correa in the 8th.

E_T.Turner (2), Arraez (2). LOB_Los Angeles 11, Minnesota 8. 2B_Lux (1), Freeman (1), W.Smith (1), Correa 2 (2), Kepler (1). 3B_Taylor (1). RBIs_Lux 2 (4), T.Turner (2), J.Turner (1), W.Smith 2 (2), Kepler (2). SB_Bellinger 2 (2), Taylor (1). SF_Lux.

Runners left in scoring position_Los Angeles 8 (Betts 2, J.Turner, Lux 3, T.Turner 2); Minnesota 5 (Urshela, Sánchez, Correa, Jeffers 2). RISP_Los Angeles 5 for 18; Minnesota 1 for 14.

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Heaney 4 1-3 3 1 0 0 5 67 0.00 Graterol 1 1-3 0 0 0 1 0 20 0.00 Price 1-3 0 0 0 1 0 9 0.00 Hudson, W, 1-0 1 0 0 0 0 1 16 0.00 Cleavinger 2-3 2 1 1 1 1 24 13.50 Phillips 1 1-3 0 0 0 0 2 15 7.71

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Archer 4 2 0 0 0 3 63 0.00 Winder 1 0 1 1 2 1 28 9.00 Coulombe 2-3 0 0 0 1 0 14 0.00 J.Smith 1-3 0 0 0 0 1 3 0.00 Pagán, L, 0-1 1 1 1 1 1 1 20 4.50 Thielbar 0 1 3 3 2 0 18 11.57 Romero 1 4 2 1 0 3 34 4.50 Cotton 1 0 0 0 3 1 25 0.00

Thielbar pitched to 3 batters in the 8th

Inherited runners-scored_Graterol 2-0, Price 1-0, Phillips 2-0, J.Smith 1-0, Thielbar 1-1, Romero 3-3. HBP_Heaney (Sanó). WP_Cotton.

Umpires_Home, Jerry Meals; First, Ed Hickox; Second, Jansen Visconti; Third, Ryan Wills.

T_4:00. A_16,732 (38,544).

