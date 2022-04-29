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Sports News

LPGA Garden City Charity Classic Scores

The Associated Press
April 29, 2022 9:45 pm
2 min read
      
Friday
At Buffalo Dunes
Garden City, Kan.
Purse: $200,000
Yardage: 6,481; Par: 72
Partial First Round
Suspended due to windy conditions
a-amateur

Jillian Hollis 34-32_66

Gabriella Then 33-34_67

Karen Kim 35-34_69

Xiaowen Yin 37-32_69

        Zero Trust Exchange: Over three afternoons, beginning June 21, Federal News Network will share expert insights and advice on implementing zero trust — as well as detail where agencies are in their move to zero trust and early lessons learned. Register for the event now!

Alexa Pano 33-36_69

Yan Liu 34-35_69

Becca Huffer 34-35_69

Sofia Garcia 34-35_69

Yue Ren 32-37_69

Kristin Coleman 32-38_70

Lindsey McCurdy 34-36_70

Laetitia Beck 34-36_70

        Read more: Sports News

Jaravee Boonchant 35-35_70

Julie Aime 37-33_70

Alejandra Llaneza 35-35_70

Amelia Lewis 34-36_70

Grace Kim 37-34_71

Julienne Soo 33-38_71

Pinyada Kuvanun 37-34_71

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Kiira Riihijarvi 37-34_71

Samantha Wagner 38-33_71

Kim Kaufman 35-36_71

Celine Borge 35-36_71

Michelle Piyapattra 33-38_71

Maddi Caldwell-Young 35-36_71

Kaley Nicole In 33-38_71

Ana Pelaez Trivino 37-34_71

Brittany Fan 37-34_71

Xiaolin Tian 36-35_71

Kennedy Swann 36-36_72

Molly Skapik 36-36_72

Gabby Lemieux 35-37_72

Natalie Srinivasan 35-37_72

Lucy Li 35-37_72

Katelyn Sisk 36-36_72

Roberta Liti 37-35_72

Riley Rennell 35-37_72

Haley Moore 36-36_72

Karis Anne Davidson 39-33_72

Sarah Elizabeth White 37-36_73

Moeka Nishihata 36-37_73

Maria Fernanda Escauriza 36-37_73

Dottie Ardina 37-36_73

Min-G Kim 36-37_73

Robyn Choi 35-38_73

Kum-Kang Park 35-38_73

Amy Lee 37-36_73

Greta Isabella Voelker 36-37_73

Teresa Toscano 37-36_73

Karolina Vlckova 37-36_73

Vicky Hurst 36-37_73

Alexis Nicole Belton 37-36_73

Cara Gorlei 36-37_73

Alazne Urizar Zapata 38-36_74

Kristen Gillman 39-35_74

Regina Plasencia 37-37_74

Emma Broze 37-37_74

Ana Paula Valdes 37-37_74

Kathleen Scavo 36-38_74

Ching Huang 36-38_74

Bailey Tardy 39-35_74

Emilee Hoffman 37-37_74

Malene Krolboll Hansen 37-37_74

Kelly Whaley 37-37_74

Allyssa Ferrell 37-37_74

Daniela Iacobelli 39-35_74

Maria Fernanda Torres 35-39_74

Alisa Rodriguez 36-39_75

Laura Gonzalez Escallon 38-37_75

Katharine Patrick 39-36_75

Min Seo Kwak 36-39_75

Abegail Arevalo 37-38_75

Britney Yada 37-38_75

Valentina Haupt 38-37_75

Elodie Chapelet 38-37_75

Beth Wu 37-38_75

Soo Jin Lee 38-38_76

Carley Cox 38-38_76

Prima Thammaraks 37-39_76

a-Allyn Stephens 41-35_76

Min A Yoon 38-38_76

Ginger Howard 41-35_76

Fernanda Lira 36-40_76

Amelia Garvey 35-41_76

Annika Clark 36-41_77

Allie White 37-40_77

Marta Sanz Barrio 40-37_77

Dorsey Addicks 37-40_77

Kaitlin Milligan 38-39_77

Ingrid Gutierrez Nunez 39-38_77

Laura Wearn 37-40_77

Alyaa Abdulghany 36-41_77

Nannette Hill 41-37_78

Brenda Gonzalez 43-35_78

Lakareber Abe 37-41_78

Maggie Ashmore 38-40_78

Mohan Du 38-40_78

Lucia Polo 40-38_78

Jessica Welch 39-39_78

Sherman Santiwiwatthanaphong 42-36_78

Marissa Kirkwood 38-40_78

Abby Herrmann 40-39_79

Rachel Stous 38-41_79

Laura Restrepo 39-40_79

Chorphaka Jaengkit 43-37_80

The following players did not finish.

Lindy Duncan

Sierra Brooks

Kenzie Wright

Katie Yoo

Binny Lee

Jessica Porvasnik

Anita Uwadia

Lauren Cox

Elin Arvidsson

Kendra Dalton

Milagros Chaves

Sophie Hausmann

Daniela Darquea

Gigi Stoll

Maria Parra

Katherine Smith

Pauline Del Rosario

Andrea Wong

Siyun Liu

Caroline Hwang

Shasta Averyhardt

Selena Costabile

Nishtha Madan

Jaclyn Lee

Ho-yu An

Breanne Jones

Stephanie Na

Anna Redding

Chinatsu Kobayashi

Pannarat Thanapolboonyaras

Tess Hackworthy

Jacquelyn Eleey

Pun Chanachai

Gabriela Ruffels

Yoonmin Han

Chanoknan Angurasaranee

Kaeli Jones

Leslie Cloots

Emma Thorngren

Leaderboard

SCORE  THRU

Jillian Hollis   -6     18

Gabriella Then   -5     18

Karen Kim   -3     18

Xiaowen Yin   -3     18

Alexa Pano   -3     18

Yan Liu   -3     18

Becca Huffer   -3     18

Sofia Garcia   -3     18

Yue Ren   -3     18

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