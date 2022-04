Miami 9, Atlanta 7

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 9 14 9 7 11 Chisholm Jr. 2b 6 3 4 3 0 1 .325 Aguilar 1b 5 0 2 1 0 1 .213 Soler lf 5 1 1 1 1 1 .185 Sánchez cf 4 0 2 0 1 2 .340 García dh 5 0 2 2 0 0 .186 B.Anderson rf 3 1 0 0 2 1 .250 Wendle ss 5 2 2 0 0 2 .325 Berti 3b 2 2 0 0 3 2 .273 Henry c 3 0 0 0 0 1 .000 a-Cooper ph 1 0 1 2 0 0 .225 Stallings c 1 0 0 0 0 0 .154

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 7 9 7 1 10 Albies 2b 3 1 1 2 0 1 .242 Olson 1b 5 0 1 0 0 1 .373 Riley 3b 5 1 1 1 0 2 .268 Ozuna lf 3 0 1 0 0 0 .274 Rosario rf 4 0 0 0 0 2 .071 d’Arnaud c 4 2 2 0 0 1 .311 Duvall cf 4 0 0 0 0 1 .185 Dickerson dh 3 2 1 2 1 1 .080 Swanson ss 4 1 2 2 0 1 .182

Miami 100 113 300_9 14 0 Atlanta 101 212 000_7 9 1

a-singled for Henry in the 7th.

E_Riley (1). LOB_Miami 12, Atlanta 5. 2B_Sánchez (2), Chisholm Jr. (3), Olson (8), d’Arnaud (2). 3B_Swanson (1). HR_Chisholm Jr. (4), off I.Anderson; Albies (6), off Hernandez; Dickerson (1), off Hernandez; Riley (3), off Hernandez. RBIs_Chisholm Jr. 3 (15), García 2 (3), Soler (3), Cooper 2 (4), Aguilar (4), Albies 2 (11), Dickerson 2 (2), Riley (7), Swanson 2 (4). SB_Chisholm Jr. 2 (3), Wendle (2), Swanson (1), García (1). SF_Aguilar, Albies.

Runners left in scoring position_Miami 7 (Sánchez, Soler, B.Anderson, Berti, Henry 2, García); Atlanta 2 (Riley, Ozuna). RISP_Miami 4 for 18; Atlanta 1 for 6.

Runners moved up_Henry, Riley. GIDP_García.

DP_Atlanta 1 (Albies, Olson).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Hernandez 4 2-3 7 5 5 0 4 88 5.87 Armstrong 2-3 2 2 2 1 1 19 7.11 Okert, W, 2-0 2-3 0 0 0 0 1 19 1.80 Bass, H, 2 1 0 0 0 0 1 7 2.84 Sulser, H, 3 1 0 0 0 0 2 15 1.42 Scott, S, 1-1 1 0 0 0 0 1 11 2.57

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA I.Anderson 5 6 3 2 3 4 93 5.40 McHugh, BS, 0-1 1-3 3 3 3 1 0 24 7.50 Minter 2-3 1 0 0 0 1 10 1.69 Strider, L, 0-1, BS, 0-1 0 2 3 3 2 0 19 4.00 Smith 1 0 0 0 1 1 7 2.84 Chavez 2 2 0 0 0 5 35 4.70

Inherited runners-scored_Armstrong 1-0, Okert 1-0, Minter 2-1, Smith 2-1. IBB_off Smith (Soler). HBP_Hernandez (Ozuna), Okert (Albies). WP_Armstrong, Strider.

Umpires_Home, Ted Barrett; First, Lance Barksdale; Second, Nic Lentz; Third, Nestor Ceja.

T_3:44. A_41,931 (41,084).

