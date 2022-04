Milwaukee 3, Pittsburgh 1

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 3 4 3 4 6 McCutchen dh 5 0 0 0 0 2 .221 Adames ss 4 0 0 0 0 2 .225 Yelich lf 4 1 1 0 0 0 .185 Renfroe rf 4 1 1 0 0 0 .230 Tellez 1b 3 1 0 1 0 0 .218 Taylor cf 4 0 1 1 0 0 .216 Narváez c 2 0 0 0 2 1 .225 Brosseau 3b 3 0 0 0 1 1 .182 Wong 2b 3 0 1 1 1 0 .190

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 27 1 1 0 7 12 Castillo ss 2 1 0 0 1 1 .250 b-VanMeter ph-2b 1 0 0 0 0 0 .190 Reynolds cf 4 0 1 0 0 2 .194 Hayes 3b-ss 2 0 0 0 2 1 .351 Vogelbach dh 3 0 0 0 1 2 .302 Chavis 2b-3b 3 0 0 0 1 2 .273 Tsutsugo 1b 2 0 0 0 2 1 .185 Pérez c 4 0 0 0 0 2 .209 Suwinski rf 3 0 0 0 0 1 .125 Marisnick lf 2 0 0 0 0 0 .171 a-Gamel ph-lf 1 0 0 0 0 0 .224

Milwaukee 000 000 201_3 4 0 Pittsburgh 000 001 000_1 1 1

a-grounded out for Marisnick in the 8th. b-grounded out for Castillo in the 8th.

E_Tsutsugo (1). LOB_Milwaukee 7, Pittsburgh 6. 2B_Wong (2). RBIs_Tellez (9), Taylor (4), Wong (7).

Runners left in scoring position_Milwaukee 4 (Wong, McCutchen 2, Adames); Pittsburgh 1 (Pérez). RISP_Milwaukee 1 for 8; Pittsburgh 0 for 3.

Runners moved up_Hayes. GIDP_Hayes.

DP_Milwaukee 1 (Wong, Adames, Tellez).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Ashby 5 2-3 1 1 1 5 6 85 2.65 Gott, W, 1-0 1-3 0 0 0 0 1 6 2.45 Boxberger, H, 5 1 0 0 0 0 1 9 0.00 Williams, H, 8 1 0 0 0 0 1 13 4.91 Hader, S, 10-10 1 0 0 0 2 3 26 0.00

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Peters 2 0 0 0 1 0 21 0.00 Wilson 4 1 0 0 0 4 59 4.70 Crowe, L, 1-1, BS, 1-2 1 3 2 1 0 1 22 0.63 De Jong 1 1-3 0 0 0 0 0 22 0.00 Howard 2-3 0 1 1 3 1 28 9.00

Inherited runners-scored_Gott 1-0, Wilson 1-0. HBP_Howard (Tellez).

Umpires_Home, Jerry Meals; First, Vic Carapazza; Second, Ryan Wills; Third, Jansen Visconti.

T_3:01. A_8,331 (38,747).

