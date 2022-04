Minnesota 8, Boston 4

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 8 8 8 8 13 Buxton cf 1 0 1 0 0 0 .250 1-Gordon pr-cf 3 2 1 0 0 1 .250 a-Garlick ph-rf 1 0 0 0 0 1 .000 Arraez 3b 4 0 2 2 1 0 .350 Urshela 3b 0 0 0 0 0 0 .214 Correa ss 3 2 0 0 2 1 .182 Polanco 2b 3 2 1 0 2 2 .250 Kepler rf-cf 4 0 1 1 0 2 .182 Sánchez dh 4 0 1 2 0 2 .227 Larnach lf 4 1 0 1 1 1 .000 Sanó 1b 4 1 1 2 1 1 .043 Jeffers c 3 0 0 0 1 2 .188

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 4 8 4 0 13 Hernández cf 4 1 1 1 0 1 .167 Devers 3b 4 1 2 2 0 0 .367 Bogaerts ss 4 0 0 0 0 3 .217 Martinez dh 4 0 1 0 0 3 .269 Verdugo lf 4 1 1 1 0 0 .292 Story 2b 4 0 1 0 0 3 .235 Dalbec 1b 4 0 0 0 0 1 .174 Bradley Jr. rf 3 1 2 0 0 0 .222 Vázquez c 3 0 0 0 0 2 .118

Minnesota 130 020 002_8 8 0 Boston 010 000 030_4 8 1

a-struck out for Gordon in the 8th.

1-ran for Buxton in the 1st.

E_Hernández (1). LOB_Minnesota 9, Boston 3. 2B_Buxton (3), Arraez (1), Polanco (2), Bradley Jr. (3), Hernández (4). HR_Sanó (1), off Pivetta; Verdugo (2), off Ryan; Devers (2), off Duran. RBIs_Arraez 2 (4), Sanó 2 (2), Sánchez 2 (7), Kepler (3), Larnach (1), Verdugo (5), Hernández (4), Devers 2 (7). SB_Kepler (1), Sanó (1). CS_Arraez (1).

Runners left in scoring position_Minnesota 6 (Larnach, Correa, Garlick, Sanó 2, Arraez); Boston 1 (Hernández). RISP_Minnesota 3 for 12; Boston 2 for 6.

Runners moved up_Sánchez, Larnach. GIDP_Correa, Verdugo.

DP_Minnesota 1 (Polanco, Correa, Sanó); Boston 1 (Bogaerts, Story, Dalbec).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Ryan, W, 1-1 6 5 1 1 0 7 82 2.70 Duran 2 3 3 3 0 4 34 5.40 Pagán 1 0 0 0 0 2 11 3.00

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Pivetta, L, 0-2 2 5 4 4 2 2 54 9.39 Valdez 2 0 0 0 1 4 37 0.00 Sawamura 2 2 2 2 2 1 40 4.91 Brasier 1 0 0 0 0 3 18 3.38 Davis 1 0 0 0 1 3 21 9.00 Barnes 1 1 2 2 2 0 27 6.00

HBP_Valdez (Kepler), Barnes (Sánchez).

Umpires_Home, Jerry Layne; First, Hunter Wendelstedt; Second, Chad Whitson; Third, Adam Hamari.

T_3:33. A_36,266 (37,755).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.