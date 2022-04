Minnesota 9, Tampa Bay 1

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 42 9 14 9 3 14 Polanco 2b 5 1 1 0 0 1 .181 Correa ss 5 2 3 1 0 2 .243 Gordon ss 0 0 0 0 0 0 .235 Garlick lf 3 2 2 3 0 1 .200 Kepler rf 2 1 2 3 0 0 .258 Urshela 3b 5 0 0 0 0 1 .279 Sánchez dh 5 1 1 0 0 2 .200 Sanó 1b 2 0 0 0 1 2 .093 Arraez 1b 2 0 1 0 0 0 .317 Jeffers c 5 0 2 1 0 2 .216 Celestino cf 4 1 1 0 1 1 .211 Larnach rf-lf 4 1 1 1 1 2 .265

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 4 1 3 11 B.Lowe 2b 4 0 0 0 0 1 .177 Franco ss 4 0 1 0 0 1 .313 Díaz 1b 2 0 0 0 2 1 .298 J.Lowe rf 3 0 1 0 1 1 .183 Arozarena lf 4 0 1 0 0 1 .195 Kiermaier cf 3 0 0 0 0 1 .200 a-Ramirez ph 1 0 0 0 0 1 .345 Margot dh 4 0 0 0 0 1 .255 Walls 3b 3 1 1 1 0 2 .256 Zunino c 3 0 0 0 0 1 .093

Minnesota 100 002 204_9 14 0 Tampa Bay 010 000 000_1 4 1

a-struck out for Kiermaier in the 9th.

E_Walls (4). LOB_Minnesota 9, Tampa Bay 6. 2B_Larnach (6), Jeffers (4), Polanco (3), Sánchez (4), J.Lowe (2). HR_Garlick 2 (3), off McClanahan; Kepler (5), off Guerra; Walls (1), off Archer. RBIs_Garlick 3 (5), Larnach (6), Kepler 3 (11), Correa (8), Jeffers (5), Walls (2).

Runners left in scoring position_Minnesota 5 (Polanco, Larnach 2, Garlick, Celestino); Tampa Bay 3 (Arozarena 3). RISP_Minnesota 6 for 13; Tampa Bay 0 for 2.

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Archer 4 2 1 1 3 4 79 2.93 Stashak, W, 2-0 1 0 0 0 0 1 14 3.86 Duran, H, 3 2 0 0 0 0 3 20 3.27 Smith 1 1 0 0 0 0 9 0.00 Thielbar 1 1 0 0 0 3 15 12.79

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA McClanahan, L, 1-2 5 4 3 3 2 11 90 3.00 Feyereisen 1 0 0 0 1 0 16 0.00 Wisler 1 2-3 3 2 0 0 1 42 1.64 Thompson 1-3 0 0 0 0 0 2 0.00 Guerra 2-3 5 4 4 0 1 26 8.44 Raley 1-3 2 0 0 0 1 7 3.00

Inherited runners-scored_Thompson 1-0, Raley 2-1. WP_McClanahan.

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Ryan Additon; Second, Mark Carlson; Third, Chris Guccione.

T_3:05. A_18,846 (25,000).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.