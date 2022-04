N.Y. Mets 3, St. Louis 0

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 3 8 3 4 4 Nimmo cf 3 0 0 0 2 0 .275 Marte rf 4 0 2 2 0 0 .250 Lindor ss 5 0 0 0 0 1 .274 Alonso dh 3 0 0 0 0 0 .257 Escobar 3b 3 0 0 0 1 1 .254 Do.Smith 1b 3 0 0 0 0 0 .188 Canha lf 3 0 1 0 1 1 .318 1-Jankowski pr-lf 0 1 0 0 0 0 .318 McNeil 2b 4 1 2 0 0 0 .328 McCann c 4 1 3 1 0 1 .194

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 0 3 0 4 9 Edman 2b 2 0 0 0 1 0 .283 Goldschmidt dh 4 0 1 0 0 2 .258 O’Neill lf 4 0 0 0 0 2 .200 Arenado 3b 2 0 1 0 2 0 .344 Carlson rf 3 0 0 0 1 1 .194 Bader cf 4 0 0 0 0 0 .212 DeJong ss 4 0 1 0 0 2 .150 Knizner c 4 0 0 0 0 1 .269 Donovan 1b 2 0 0 0 0 1 .000

New York 002 000 001_3 8 0 St. Louis 000 000 000_0 3 0

1-ran for Canha in the 9th.

LOB_New York 9, St. Louis 8. 2B_McNeil (5), McCann (2). RBIs_McCann (5), Marte 2 (15). SB_Edman 2 (3).

Runners left in scoring position_New York 6 (Canha, Lindor 3, McNeil, Alonso); St. Louis 3 (Carlson, O’Neill, Arenado). RISP_New York 2 for 9; St. Louis 0 for 3.

Runners moved up_Do.Smith, Lindor. GIDP_Escobar, Lindor, Nimmo, Carlson.

DP_New York 1 (Do.Smith); St. Louis 3 (DeJong, Donovan; Edman, DeJong, Donovan; DeJong, Arenado, Donovan).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Bassitt, W, 3-1 6 2 0 0 3 6 94 2.25 Dr.Smith, H, 5 1 1 0 0 0 1 16 0.00 Ottavino, H, 1 1 0 0 0 0 2 17 1.29 Díaz, S, 3-4 1 0 0 0 1 0 14 2.00

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Hicks, L, 1-2 2 2 2 2 2 1 42 3.00 Pallante 3 3 0 0 0 1 43 0.96 Wittgren 2-3 0 0 0 1 1 22 1.80 Naughton 1 1-3 1 0 0 0 0 14 0.00 Whitley 1 0 0 0 0 0 10 0.00 Brooks 1 2 1 1 1 1 23 6.75

Inherited runners-scored_Pallante 2-1, Naughton 2-0. HBP_Bassitt (Donovan), Wittgren (Do.Smith), Whitley (Alonso), Ottavino (Edman), Brooks (Marte).

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Jeremie Rehak; Second, Charlie Ramos; Third, Alan Porter.

T_3:32. A_32,215 (45,494).

