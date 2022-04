N.Y. Mets 6, Arizona 5

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 6 9 6 1 7 Nimmo cf 5 2 2 0 0 0 .325 S.Marte rf 4 1 2 1 1 1 .255 Lindor ss 4 0 1 1 0 1 .304 Alonso 1b 4 0 1 2 0 1 .276 Do.Smith 1b 1 0 0 0 0 0 .167 Escobar 3b 4 0 0 0 0 1 .292 Canó dh 4 0 1 0 0 2 .194 Canha lf 4 0 0 0 0 0 .333 Jankowski lf 0 0 0 0 0 0 .316 McNeil 2b 4 2 1 0 0 0 .280 McCann c 4 1 1 2 0 1 .138

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 5 8 5 3 11 Hummel lf 5 1 1 1 0 1 .161 K.Marte 2b 5 0 1 0 0 3 .185 Davidson 3b 3 0 0 0 2 1 .143 1-Alcántara pr 0 0 0 0 0 0 .091 Walker 1b 5 1 1 2 0 1 .152 Beer dh 4 1 1 0 0 1 .385 Ahmed ss 4 0 0 0 0 1 .000 P.Smith rf 3 1 2 0 1 1 .263 Varsho cf-c 3 1 1 2 0 1 .190 Herrera c 2 0 1 0 0 0 .067 a-Peralta ph 1 0 0 0 0 0 .227 C.Kelly c 0 0 0 0 0 0 .063 b-McCarthy ph-cf 1 0 0 0 0 1 .136

New York 000 102 200 1_6 9 0 Arizona 001 000 121 0_5 8 0

a-popped out for Herrera in the 7th. b-struck out for C.Kelly in the 9th.

1-ran for Davidson in the 10th.

LOB_New York 5, Arizona 6. 2B_Nimmo (2), P.Smith (2), K.Marte (5), Hummel (1). HR_McCann (1), off Wendelken; Walker (3), off May; Varsho (4), off Díaz. RBIs_Alonso 2 (16), Lindor (11), McCann 2 (4), S.Marte (12), Hummel (6), Varsho 2 (7), Walker 2 (5). SF_Lindor, Varsho.

Runners left in scoring position_New York 2 (Do.Smith, Canó); Arizona 4 (K.Marte, Peralta, Walker 2). RISP_New York 2 for 9; Arizona 2 for 12.

Runners moved up_Alonso, McCann, Hummel. LIDP_Varsho.

DP_New York 1 (Lindor, Canha, Alonso, Canha).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Peterson 5 2-3 3 1 1 1 3 65 0.64 Dr.Smith, H, 4 1-3 0 0 0 1 1 10 0.00 Shreve 2-3 2 1 1 0 1 14 2.57 May, H, 1 1 1-3 2 2 2 0 2 26 6.75 Díaz, W, 1-0 1 1 1 1 0 2 14 2.57 Lugo, S, 1-2 1 0 0 0 1 2 18 5.68

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Gallen 5 2 1 1 1 7 79 1.00 Pérez 1-3 2 2 2 0 0 13 17.18 Wendelken 1 2-3 2 2 2 0 0 23 4.26 Uceta 1 0 0 0 0 0 11 0.00 Ramirez 1 1 0 0 0 0 17 2.84 Melancon, L, 0-2 1 2 1 0 0 0 17 1.50

Inherited runners-scored_Dr.Smith 1-0, May 1-0, Wendelken 1-1.

Umpires_Home, Rob Drake; First, Will Little; Second, Greg Gibson; Third, Nick Mahrley.

T_3:29. A_20,939 (48,686).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.