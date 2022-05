Pittsburgh 7, San Diego 6

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 6 7 6 2 7 Grisham cf 5 0 2 1 0 0 .153 Cronenworth 2b 4 2 1 0 1 2 .215 Machado 3b 3 2 1 2 1 0 .386 Profar lf 4 0 0 0 0 0 .186 Hosmer 1b 4 1 1 3 0 2 .389 Kim ss 4 0 1 0 0 0 .271 Beaty rf 2 0 0 0 0 0 .074 a-T.Thompson ph-rf 2 0 0 0 0 1 .200 Alfaro c 4 1 1 0 0 1 .229 Campusano dh 3 0 0 0 0 1 .083 c-Abrams ph-dh 0 0 0 0 0 0 .146

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 7 8 6 3 8 Hayes 3b 4 2 2 1 1 2 .333 Reynolds cf 3 1 1 1 2 0 .194 Chavis 1b 4 1 2 3 0 2 .286 Tsutsugo dh 4 0 0 0 0 1 .172 Castillo ss 4 0 1 0 0 0 .259 Suwinski rf 4 0 0 0 0 0 .150 Pérez c 3 1 1 0 0 0 .204 b-Gamel ph 1 0 0 0 0 1 .224 Knapp c 0 0 0 0 0 0 .167 VanMeter 2b 4 1 1 1 0 1 .188 Marisnick lf 4 1 0 0 0 1 .150

San Diego 000 300 020 1_6 7 1 Pittsburgh 100 020 020 2_7 8 1

No outs when winning run scored.

a-grounded out for Beaty in the 7th. b-struck out for Pérez in the 9th. c-sacrificed for Campusano in the 10th.

E_Hosmer (1), Hayes (2). LOB_San Diego 3, Pittsburgh 5. 2B_Cronenworth (2), Kim (3), VanMeter (1). HR_Hosmer (3), off Brubaker; Machado (4), off Bednar; Chavis (3), off S.Wilson. RBIs_Hosmer 3 (14), Machado 2 (15), Grisham (4), Chavis 3 (11), VanMeter (2), Reynolds (4), Hayes (6). S_Abrams.

Runners left in scoring position_San Diego 2 (Alfaro, Machado); Pittsburgh 0. RISP_San Diego 2 for 7; Pittsburgh 2 for 6.

Runners moved up_Marisnick. GIDP_Campusano, Cronenworth, Castillo.

DP_San Diego 1 (Kim, Cronenworth, Hosmer); Pittsburgh 2 (VanMeter, Castillo, Chavis; VanMeter, Castillo, Chavis).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Manaea 6 2-3 5 3 3 3 6 110 3.60 S.Wilson 1 1-3 2 2 2 0 1 22 3.38 García, L, 0-1 1 1 2 0 0 1 16 2.70

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brubaker 5 5 3 3 1 4 66 6.20 Peters 1 0 0 0 0 1 17 0.00 Crowe 1 1-3 0 1 1 1 0 17 1.15 Bednar 2-3 1 1 1 0 1 18 0.93 Stratton, W, 1-1 2 1 1 0 0 1 28 4.15

Inherited runners-scored_Bednar 1-1. WP_Brubaker.

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Jeremie Rehak; Second, Charlie Ramos; Third, Alan Porter.

T_3:07. A_20,483 (38,747).

