San Diego 3, L.A. Dodgers 2

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 5 2 3 12 Betts rf 5 0 0 0 0 4 .189 Freeman 1b 3 0 0 0 1 1 .327 T.Turner ss 4 0 1 2 0 1 .281 Muncy dh 4 0 0 0 0 3 .152 J.Turner 3b 4 0 0 0 0 0 .196 Smith c 3 0 1 0 0 1 .222 Bellinger cf 4 0 1 0 0 2 .255 Taylor lf 3 1 1 0 1 0 .317 Lux 2b 3 1 1 0 1 0 .250

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 3 5 3 4 9 Nola c 5 0 0 1 0 1 .234 Cronenworth 2b 3 1 2 1 1 0 .189 Machado 3b 2 0 0 0 2 1 .339 Profar lf 4 1 1 0 0 2 .239 Hosmer 1b 4 0 0 0 0 0 .358 Myers rf 3 0 1 1 0 0 .184 Alfaro dh 2 0 0 0 1 2 .208 a-Beaty ph-dh 1 0 0 0 0 0 .067 Abrams ss 4 1 0 0 0 1 .118 Azocar cf 3 0 1 0 0 2 .333 b-Grisham ph 0 0 0 0 0 0 .143

Los Angeles 000 000 020 0_2 5 0 San Diego 011 000 000 1_3 5 0

Two outs when winning run scored.

a-popped out for Alfaro in the 9th. b-sacrificed for Azocar in the 10th.

LOB_Los Angeles 6, San Diego 6. 2B_T.Turner (2), Profar (3). HR_Cronenworth (1), off Anderson. RBIs_T.Turner 2 (12), Myers (6), Cronenworth (6), Nola (8). SB_Azocar (2). SF_Myers. S_Grisham.

Runners left in scoring position_Los Angeles 3 (Betts 2, Muncy); San Diego 1 (Machado). RISP_Los Angeles 1 for 7; San Diego 0 for 3.

Runners moved up_Hosmer. GIDP_Taylor, Machado.

DP_Los Angeles 1 (J.Turner, Lux, Freeman); San Diego 2 (Abrams, Cronenworth, Hosmer; Profar, Machado, Profar).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Anderson 4 2-3 4 2 2 3 4 80 2.84 Bickford 1-3 0 0 0 0 1 5 0.00 Vesia 1 0 0 0 0 0 11 0.00 White 1 0 0 0 0 2 12 4.50 Graterol 1 0 0 0 1 1 23 0.00 Hudson 1 1 0 0 0 1 14 0.00 Bruihl, L, 0-1 2-3 0 1 0 0 0 4 1.59

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Darvish 6 1 0 0 3 7 90 4.43 Wilson, H, 4 1 0 0 0 0 1 14 1.23 García, H, 2 1-3 2 2 2 0 1 19 6.00 Rogers, BS, 5-6 1 2-3 2 0 0 0 2 24 0.00 Suarez, W, 1-1 1 0 0 0 0 1 9 5.40

Inherited runners-scored_Bickford 2-0, Rogers 2-2. HBP_Rogers (Smith). WP_García.

Umpires_Home, Marty Foster; First, Jeremy Riggs; Second, Chris Conroy; Third, Ron Kulpa.

T_3:27. A_44,444 (40,209).

