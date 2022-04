San Diego 4, San Francisco 2

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 4 10 4 4 11 Grisham cf 4 1 1 0 1 0 .190 Nola c 5 1 1 1 0 2 .333 Machado 3b 4 1 1 1 1 2 .250 Cronenworth 2b 5 0 2 1 0 1 .222 Voit dh 3 0 1 0 1 2 .231 Myers rf 5 0 0 0 0 1 .100 Hosmer 1b 3 0 2 0 1 1 .533 Profar lf 4 0 1 1 0 1 .357 Azocar lf 0 0 0 0 0 0 .500 Kim ss 4 1 1 0 0 1 .222

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 2 10 1 4 11 Yastrzemski rf 4 0 1 0 0 1 .100 a-Slater ph 1 0 0 0 0 0 .111 Belt 1b 4 0 3 0 1 0 .417 Ruf dh 5 0 1 0 0 1 .250 Pederson lf 3 1 1 0 0 2 .250 b-Ramos ph 1 0 0 0 0 1 .500 Crawford ss 4 0 2 0 0 0 .200 Estrada 2b 4 1 1 0 0 1 .231 Bart c 2 0 1 0 2 1 .286 Duggar cf 3 0 0 0 1 3 .100 Dubón 3b 3 0 0 1 0 1 .125

San Diego 000 110 101_4 10 0 San Francisco 010 001 000_2 10 0

a-flied out for Yastrzemski in the 9th. b-struck out for Pederson in the 9th.

LOB_San Diego 11, San Francisco 11. 2B_Hosmer (3), Bart (1), Belt (1). HR_Nola (1), off Wood. RBIs_Profar (7), Nola (4), Machado (3), Cronenworth (3), Dubón (2). SF_Dubón.

Runners left in scoring position_San Diego 8 (Profar 3, Kim 2, Cronenworth, Myers 2); San Francisco 6 (Crawford 2, Yastrzemski, Ruf, Dubón 2, Ramos). RISP_San Diego 2 for 12; San Francisco 0 for 11.

Runners moved up_Myers 2, Nola, Machado, Ruf, Estrada. GIDP_Estrada, Crawford.

DP_San Diego 2 (Hosmer, Kim, Hosmer; Cronenworth, Kim, Hosmer).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Martínez 5 5 1 1 1 6 83 1.80 Wilson, W, 2-0 1 2 1 1 1 1 14 4.50 Stammen, H, 1 1 1 0 0 0 0 17 4.50 Johnson, H, 3 1 1 0 0 2 2 27 0.00 Ta.Rogers, S, 3-3 1 1 0 0 0 2 12 0.00

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Wood 4 1-3 5 2 2 1 6 86 4.15 Littell 2-3 0 0 0 0 1 10 0.00 Leone 1 1 0 0 0 2 19 3.86 Ty.Rogers, L, 0-1 1 2 1 1 0 1 11 3.38 Doval 1 1 0 0 0 1 11 8.10 Álvarez 2-3 1 1 1 2 0 24 4.50 Long 1-3 0 0 0 1 0 9 0.00

Inherited runners-scored_Long 2-0. HBP_Wood (Voit), Martínez (Pederson). WP_Wilson, Stammen.

Umpires_Home, Greg Gibson; First, Chris Guccione; Second, Rob Drake; Third, Will Little.

T_3:30. A_23,279 (41,915).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.