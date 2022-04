San Francisco 5, Washington 2

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 5 10 5 2 5 Yastrzemski cf 2 0 1 0 0 0 .267 a-Slater ph-cf-rf 2 1 1 0 1 1 .192 Belt 1b 4 0 0 0 0 2 .220 Ruf dh 3 1 0 1 1 0 .167 Pederson lf 4 0 2 1 0 0 .317 Dubón cf 0 0 0 0 0 0 .158 Crawford ss 4 0 1 1 0 0 .245 Flores 3b 4 1 2 0 0 0 .250 Estrada 2b 4 1 1 0 0 0 .255 González rf-lf 3 0 1 1 0 0 .250 Casali c 4 1 1 1 0 2 .158

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 7 2 1 9 Thomas lf 4 0 1 1 0 2 .196 Soto rf 4 0 0 0 0 2 .259 Cruz dh 4 0 0 0 0 2 .177 Bell 1b 0 0 0 0 1 0 .345 Fox 3b 3 0 0 0 0 1 .000 Franco 3b-1b 4 0 2 0 0 0 .279 C.Hernandez 2b 4 0 2 0 0 0 .233 Escobar ss 4 0 0 0 0 1 .143 Adams c 3 1 1 1 0 1 .143 b-Ruiz ph 1 0 0 0 0 0 .240 Robles cf 2 1 1 0 0 0 .125

San Francisco 100 040 000_5 10 1 Washington 000 020 000_2 7 0

a-singled for Yastrzemski in the 5th. b-grounded out for Adams in the 9th.

E_Flores (3). LOB_San Francisco 6, Washington 6. 2B_Flores (4), Robles (2). HR_Adams (1), off Wood. RBIs_Crawford (8), González (1), Casali (1), Ruf (3), Pederson (5), Adams (2), Thomas (6). SB_Estrada (3). CS_Pederson (1). SF_González. S_Robles.

Runners left in scoring position_San Francisco 3 (Belt 2, Crawford); Washington 3 (Escobar 2, Soto). RISP_San Francisco 4 for 8; Washington 1 for 6.

Runners moved up_C.Hernandez. GIDP_Belt, C.Hernandez.

DP_San Francisco 1 (Estrada, Belt); Washington 1 (C.Hernandez, Escobar, Bell).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Wood, W, 2-0 5 4 2 2 1 5 77 2.51 Leone, H, 2 1 2 0 0 0 0 12 1.69 Brebbia, H, 1 1 0 0 0 0 1 14 1.50 T.Rogers, H, 5 1 0 0 0 0 2 15 2.35 Doval, S, 3-4 1 1 0 0 0 1 16 3.68

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Sanchez, L, 0-1 4 1-3 6 4 4 1 1 64 8.31 Clay 2-3 2 1 1 0 0 13 3.38 Cishek 1 2 0 0 1 2 27 4.50 Perez 1 0 0 0 0 0 8 3.38 Rainey 1 0 0 0 0 0 12 0.00 Finnegan 1 0 0 0 0 2 16 4.05

Inherited runners-scored_Clay 1-1. HBP_Clay (Belt).

Umpires_Home, Mark Ripperger; First, Tom Hallion; Second, Phil Cuzzi; Third, Cory Blaser.

T_2:48. A_27,799 (41,339).

