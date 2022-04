St. Louis 10, Milwaukee 1

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 10 14 10 5 7 Carlson rf 5 1 0 0 0 0 .217 Goldschmidt 1b 5 1 1 1 0 0 .190 O’Neill lf 5 2 3 0 0 1 .273 Dickerson lf 0 0 0 0 0 0 .125 Arenado 3b 3 2 2 3 2 0 .435 DeJong ss 0 0 0 0 0 0 .176 Nootbaar dh 3 1 0 0 2 2 .000 Bader cf 5 1 2 2 0 0 .261 Knizner c 5 0 3 2 0 2 .500 Sosa ss-3b 5 1 2 0 0 1 .400 Edman 2b 4 1 1 2 1 1 .368

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 1 6 1 2 8 Wong 2b-ss 4 0 0 0 0 1 .207 Adames ss 3 0 0 0 1 0 .200 Brosseau ss-p 0 0 0 0 0 0 .200 Yelich dh 4 0 0 0 0 4 .222 Hiura 2b 0 0 0 0 0 0 .286 McCutchen lf 4 1 1 0 0 0 .250 Tellez 1b 3 0 1 0 1 0 .318 Renfroe rf 4 0 2 0 0 0 .207 Narváez c 4 0 1 1 0 1 .250 Taylor cf 3 0 1 0 0 1 .133 Peterson 3b 4 0 0 0 0 1 .063

St. Louis 420 020 002_10 14 0 Milwaukee 000 000 100_1 6 0

LOB_St. Louis 9, Milwaukee 8. 2B_O’Neill (1), Goldschmidt (1). HR_Edman (3), off Ureña; Arenado (4), off Suter. RBIs_Bader 2 (2), Knizner 2 (5), Goldschmidt (1), Arenado 3 (12), Edman 2 (4), Narváez (3). SB_Bader (1).

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (Carlson 2, Edman, Bader); Milwaukee 3 (Peterson 3). RISP_St. Louis 3 for 9; Milwaukee 1 for 3.

GIDP_Sosa.

DP_Milwaukee 1 (Wong, Adames, Tellez).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Mikolas, W, 1-0 6 2-3 3 1 1 1 7 91 2.61 Wittgren 1-3 1 0 0 0 0 10 3.00 Pallante 2 2 0 0 1 1 42 3.00

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Peralta, L, 0-1 3 7 6 6 2 4 77 11.57 Ureña 3 3 2 2 1 2 41 4.15 Milner 2 1 0 0 0 1 18 0.00 Suter 0 2 2 2 1 0 13 10.80 Brosseau 1 1 0 0 1 0 15 0.00

Suter pitched to 3 batters in the 9th

Inherited runners-scored_Wittgren 2-1, Brosseau 1-0. HBP_Peralta (Carlson), Wittgren (Taylor). PB_Narváez (1).

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, Bill Welke; Second, Alfonso Marquez; Third, Lance Barrett.

T_3:10. A_26,874 (41,900).

