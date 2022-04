Texas 10, L.A. Angels 5

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 5 11 5 6 12 Ohtani p-dh 4 1 1 0 1 2 .172 Trout cf 4 1 1 1 1 0 .211 Walsh 1b 4 1 1 0 1 0 .292 Rendon 3b 3 0 1 0 2 1 .150 Marsh lf 5 1 2 2 0 2 .333 Stassi c 5 1 2 2 0 2 .250 Rojas rf 2 0 0 0 0 1 .150 b-Duffy ph-2b 1 0 0 0 1 1 .400 Wade 2b 2 0 1 0 0 0 .267 c-Adell ph-rf 2 0 1 0 0 1 .176 Velazquez ss 4 0 1 0 0 2 .143

Texas AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 10 13 9 3 7 Miller 3b 4 0 1 0 0 2 .250 Ibáñez 3b 1 0 0 0 0 0 .227 Semien 2b 5 1 1 0 0 1 .111 Seager ss 4 1 2 3 1 1 .346 Garver dh 5 1 1 0 0 1 .300 Lowe 1b 5 1 2 1 0 0 .348 García cf 3 1 1 0 1 0 .200 White cf 1 0 0 0 0 0 .000 K.Calhoun rf 4 0 1 0 0 2 .118 W.Calhoun lf 1 2 1 0 1 0 .167 a-Solak ph-lf 2 0 0 0 0 0 .250 Heim c 4 3 3 5 0 0 .545

Los Angeles 200 000 021_5 11 3 Texas 040 420 00x_10 13 0

a-grounded out for W.Calhoun in the 5th. b-struck out for Rojas in the 6th. c-struck out for Wade in the 6th.

E_Rojas (1), Velazquez (1), Rendon (3). LOB_Los Angeles 10, Texas 8. 2B_Wade (1), Velazquez (1), Adell (2), Ohtani (2), W.Calhoun (1), Lowe (2). HR_Trout (2), off Dunning; Stassi (1), off Richards; Heim (2), off Ohtani; Seager (1), off Moran. RBIs_Trout (2), Marsh 2 (6), Stassi 2 (3), Heim 5 (8), Seager 3 (5), Lowe (6).

Runners left in scoring position_Los Angeles 5 (Rojas, Trout, Ohtani, Velazquez 2, Stassi); Texas 4 (Garver 2, K.Calhoun, Lowe, Heim). RISP_Los Angeles 2 for 11; Texas 4 for 13.

Runners moved up_Walsh, Miller. GIDP_Walsh, Heim.

DP_Los Angeles 1 (Velazquez, Walsh); Texas 2 (Lowe, Semien, Heim, Miller, Semien; Miller, Seager, Lowe).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Ohtani, L, 0-2 3 2-3 6 6 6 2 5 70 7.56 Moran 1-3 3 2 2 1 0 25 54.00 Barria 4 4 2 1 0 2 55 4.05

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Dunning 3 2-3 6 2 2 2 7 86 5.19 King, W, 1-0 1 1-3 0 0 0 1 0 18 4.50 Burke 2 1 0 0 0 5 32 0.00 Richards 1 2 2 2 2 0 29 18.00 Martin 1 2 1 1 1 0 24 7.71

Inherited runners-scored_Moran 1-1, King 1-0. IBB_off Moran (García). WP_Ohtani.

Umpires_Home, John Tumpane; First, Ryan Blakney; Second, Marvin Hudson; Third, Adrian Johnson.

T_3:30. A_21,440 (40,300).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.