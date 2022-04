The Chevron Championship Scores

Saturday

At Dinah Shore Tournament Course

Rancho Mirage, Calif.

Purse: $5 million

Yardage: 6,884; Par: 72

Third Round

Jennifer Kupcho 66-70-64—200 Patty Tavatanakit 67-69-70—206 Jessica Korda 71-69-67—207 Annie Park 69-67-73—209 Hannah Green 70-72-68—210 Brooke Henderson 72-71-67—210 Hyo Joo Kim 70-67-73—210 Nanna Koerstz Madsen 71-67-72—210 Gabriela Ruffels 68-71-71—210 Lexi Thompson 69-70-71—210 Pia Babnik 70-70-71—211 Celine Boutier 70-69-72—211 Charley Hull 71-71-69—211 Sei Young Kim 70-67-74—211 Lydia Ko 68-73-70—211 Ryann O’Toole 73-69-69—211 Madelene Sagstrom 71-70-70—211 Yuka Saso 75-70-66—211 Sarah Schmelzel 69-71-71—211 Atthaya Thitikul 74-68-69—211 Pajaree Anannarukarn 68-71-73—212 Minjee Lee 66-73-73—212 Caroline Masson 68-71-73—212 Stephanie Meadow 73-72-67—212 Hinako Shibuno 69-66-77—212 Brittany Altomare 76-68-69—213 Ally Ewing 70-68-75—213 Ayaka Furue 71-71-71—213 Georgia Hall 68-71-74—213 Wei-Ling Hsu 72-69-72—213 Moriya Jutanugarn 73-71-69—213 Alison Lee 71-70-72—213 Brittany Lincicome 72-69-72—213 Wichanee Meechai 72-70-71—213 Anna Nordqvist 68-74-71—213 Paula Reto 71-71-71—213 Eun-Hee Ji 71-71-72—214 Ariya Jutanugarn 71-72-71—214 Xiyu Lin 72-72-70—214 Inbee Park 75-69-70—214 Pornanong Phatlum 71-70-73—214 Pauline Roussin-Bouchard 69-75-70—214 Amy Yang 73-68-73—214 Matilda Castren 71-69-75—215 Hye Jin Choi 72-71-72—215 Danielle Kang 73-71-71—215 Leona Maguire 72-69-74—215 Mel Reid 74-71-70—215 Jasmine Suwannapura 71-72-72—215 Albane Valenzuela 70-74-71—215 Lindsey Weaver-Wright 72-70-73—215 Nasa Hataoka 71-74-71—216 Jin Young Ko 74-68-74—216 Marina Alex 70-72-75—217 Na Rin An 72-70-75—217 Chella Choi 73-72-72—217 In Gee Chun 71-71-75—217 Jaye Marie Green 70-72-75—217 Pernilla Lindberg 73-71-73—217 Giulia Molinaro 73-68-76—217 Sophia Popov 71-74-72—217 Lizette Salas 74-69-74—217 Brooke Seay 72-70-75—217 Alana Uriell 74-71-72—217 Perrine Delacour 75-69-74—218 Cheyenne Knight 74-71-73—218 Bronte Law 71-71-76—218 Aditi Ashok 76-69-74—219 Austin Ernst 71-73-75—219 Jodi Ewart Shadoff 71-72-76—219 Mi Hyang Lee 73-71-75—219 Charlotte Thomas 71-71-77—219 So Yeon Ryu 76-68-76—220 Lauren Stephenson 69-75-76—220 Jenny Shin 73-69-81—223

