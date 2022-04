NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. Hosmer SD 7 26 12 3 .462 Arenado StL 6 23 10 7 .435 Happ ChC 6 21 9 3 .429 Olson Atl 8 27 11 6 .407 Wills.Contreras ChC 5 18 7 6 .389 Hayes Pit 7 26 10 4 .385 Canha NYM 6 21 8 2 .381 Bryant Col 7 29 11 6 .379 Suzuki ChC 7 19 7 4 .368 Belt SF 5 19 7 4 .368

Home Runs

Arenado, St. Louis, 4; Edman, St. Louis, 3; Suzuki, Chicago, 3; Lindor, New York, 3; Cron, Colorado, 3; 20 tied at 2.

Runs Batted In

Arenado, St. Louis, 12; Alonso, New York, 12; Suzuki, Chicago, 10; Bell, Washington, 9; Profar, San Diego, 8; S.Marte, New York, 8; Franco, Washington, 8; Chisholm Jr., Miami, 7; Lindor, New York, 7; Cron, Colorado, 7.

Pitching

Bassitt, New York, 2-0; Scherzer, New York, 2-0; Megill, New York, 2-0; Chacín, Colorado, 2-0; S.Wilson, San Diego, 2-0; 16 tied at 1-0.

