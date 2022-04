NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. Hosmer SD 15 56 21 5 .375 Arenado StL 14 55 20 10 .364 Olson Atl 17 62 22 10 .355 Suzuki ChC 16 48 17 12 .354 Bell Was 17 55 19 10 .345 Villar ChC 12 44 15 8 .341 Beer Ari 15 44 15 4 .341 Wendle Mia 13 44 15 6 .341 M.Machado SD 17 62 21 13 .339 Happ ChC 15 48 16 9 .333

Home Runs

Cron, Colorado, 6; Albies, Atlanta, 6; Pederson, San Francisco, 5; Arenado, St. Louis, 5; 11 tied at 4.

Runs Batted In

Cron, Colorado, 17; Alonso, New York, 16; Chisholm Jr., Miami, 15; Arenado, St. Louis, 14; Suzuki, Chicago, 13; T.Turner, Los Angeles, 13; S.Marte, New York, 13; Bell, Washington, 12; Lindor, New York, 12; 4 tied at 11.

Pitching

Megill, New York, 3-0; Scherzer, New York, 3-0; Kershaw, Los Angeles, 3-0; Peters, Pittsburgh, 3-0; 10 tied at 2-0.

