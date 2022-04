WTA Money Leaders

Through April 17

1 Iga Swiatek $3,564,410 2 Ashleigh Barty $2,289,320 3 Danielle Collins $1,395,756 4 Maria Sakkari $1,131,439 5 Paula Badosa $960,150 6 Madison Keys $958,520 7 Naomi Osaka $852,626 8 Veronika Kudermetova $788,862 9 Jessica Pegula $783,065 10 Barbora Krejcikova $772,539 11 Simona Halep $682,280 12 Elise Mertens $640,529 13 Alize Cornet $606,761 14 Anett Kontaveit $579,793 15 Belinda Bencic $556,608 16 Jelena Ostapenko $553,322 17 Kaia Kanepi $527,156 18 Elena Rybankina $470,333 19 Coco Gauff $468,190 20 Katerina Siniakova $463,610 21 Vera Zvonareva $450,373 22 Sorana Cirstea $415,780 23 Beatriz Haddid Maia $413,415 24 Aryna Sabalenka $410,745 25 Victoria Azarenka $401,410 26 Amanda Anisimova $392,305 27 Shuai Zhang $380,296 28 Petra Kvitova $374,250 29 Daria Saville $370,075 30 Daria Kasatkina $344,686 31 Alison Riske $335,220 32 Leylah Fernandez $333,105 33 Petra Martic $329,617 34 Marketa Vondrousova $328,353 35 Zhaoxuan Yang $319,098 36 Ons Jabeur $314,980 37 Irina-Camelia Begu $312,738 38 Magda Linette $302,296 39 Marie Bouzkova $293,397 40 Sara Sorribes Tormo $291,790 41 Clara Tauson $285,621 42 Marta Kostyuk $280,514 43 Ekaterina Alexandrova $280,370 44 Aliaksandra Sasnovich $278,892 45 Shelby Rogers $276,612 46 Liudmila Samsonova $274,328 47 Yifan Xu $274,093 48 Tamara Zidansek $271,103 49 Danka Kovinic $264,241 50 Elina Svitolina $262,091

