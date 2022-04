Zurich Classic of New Orleans Scores

Sunday

At TPC Louisiana

New Orleans

Purse: $8.3 million

Yardage: 7,425; Par: 72

Final Round

P.Cantlay/X.Schauffele 59-68-60-72—259 B.Horschel/S.Burns 62-68-63-68—261 D.Redman/S.Ryder 61-67-69-67—264 A.Rai/D.Lipsky 61-67-65-72—265 B.Grace/G.Higgo 64-65-63-73—265 B.Watson/H.Varner III 62-71-64-68—265 K.Bradley/B.Steele 64-71-63-67—265 M.NeSmith/T.Moore 60-73-64-68—265 W.Zalatoris/D.Riley 64-71-64-66—265 C.Tringale/W.Clark 62-67-65-72—266 J.Day/J.Scrivener 65-65-63-73—266 J.Lower/D.Wu 64-69-63-70—266 I.Poulter/S.Lowry 64-69-64-70—267 J.Rose/H.Stenson 66-70-63-69—268 R.Brehm/M.Hubbard 65-69-62-72—268 S.Im/B.An 65-69-64-70—268 T.Duncan/A.Schenk 64-72-63-69—268 H.Lebioda/C.Seiffert 63-70-65-72—270 S.Horsfield/M.Wallace 64-70-65-71—270 S.Scheffler/R.Palmer 64-72-63-71—270 B.Stuard/R.Knox 63-70-64-74—271 B.Todd/C.Kirk 64-70-66-71—271 C.Smith/M.Leishman 65-68-66-72—271 C.Thompson/N.Hardy 66-69-65-71—271 M.Homa/T.Gooch 66-68-64-73—271 P.Rodgers/B.Wu 65-68-65-73—271 S.Piercy/S.O’Hair 66-70-63-72—271 T.Hatton/D.Willett 63-72-64-72—271 C.Morikawa/V.Hovland 65-70-65-72—272 J.Dahmen/S.Jaeger 63-73-67-69—272 J.Hahn/K.Chappell 64-71-66-71—272 C.Schwartzel/C.Bezuidenhout 67-68-65-73—273 D.Ghim/M.Schwab 65-71-67-70—273 C.Tarren/D.Skinns 64-72-63-75—274 K.Kisner/S.Brown 66-70-65-74—275 B.Haas/J.Haas 65-71-68-72—276 M.Gligic/R.Armour 65-69-67-75—276 K.Kitayama/K.Aphibarnrat 66-70-68-74—278 K.Stanley/C.Villegas 65-71-67-75—278

