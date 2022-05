Atlanta 5, Miami 3

Atlanta Miami ab r h bi ab r h bi Totals 36 5 9 5 Totals 36 3 10 3 Acuña Jr. dh 4 1 2 0 Chisholm Jr. 2b 4 0 0 0 Olson 1b 3 0 0 0 Aguilar 1b 5 1 2 0 Albies 2b 5 1 1 1 Soler dh 4 1 2 2 Riley 3b 4 0 0 0 García rf 4 0 1 0 Ozuna lf 5 1 2 2 B.Anderson 3b-lf 4 1 2 0 Heredia lf 0 0 0 0 Sánchez cf 3 0 1 0 d’Arnaud c 3 1 2 1 Cooper ph 1 0 1 0 Duvall cf 4 0 1 0 González 3b 0 0 0 0 Swanson ss 4 1 1 1 De La Cruz lf-cf 4 0 1 1 Demeritte rf 4 0 0 0 Stallings c 4 0 0 0 Rojas ss 3 0 0 0

Atlanta 311 000 000 — 5 Miami 010 002 000 — 3

DP_Atlanta 1, Miami 0. LOB_Atlanta 9, Miami 9. 2B_Acuña Jr. (3), d’Arnaud (7), Duvall (7), B.Anderson (8), Sánchez (4), Soler (6), Cooper (9). HR_Ozuna (8), Swanson (5), d’Arnaud (4), Soler (8). SB_Acuña Jr. (7).

IP H R ER BB SO

Atlanta Morton W,3-3 5 1-3 7 3 3 1 5 McHugh H,3 2-3 0 0 0 0 0 Strider H,2 1 2 0 0 0 0 Minter H,7 1 1 0 0 0 2 Smith S,2-4 1 0 0 0 0 2

Miami Rogers L,2-5 4 8 5 5 2 5 Head 3 1 0 0 2 4 Floro 1 0 0 0 0 0 Okert 1 0 0 0 1 1

HBP_Morton (Soler), Smith (Rojas). WP_Rogers.

Umpires_Home, Ed Hickox; First, Jansen Visconti; Second, Junior Valentine; Third, Jerry Meals.

T_3:32. A_9,776 (36,742).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.