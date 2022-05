ATP Money Leaders

Through May 24

1 Carlos Alcaraz $3,724,759 2 Rafael Nadal $3,375,997 3 Stefanos Tsitipas $3,142,635 4 Taylor Fritz $2,068,406 5 Alexander Zverev $2,038,938 6 Danill Medvedev $1,983,226 7 Felix Auger-Aliassime $1,755,277 8 Hubert Hurkacz $1,705,426 9 Andrey Rublev $1,654,632 10 Casper Ruud $1,640,019 11 Denis Shapovalov $1,520,922 12 Jannik Sinner $1,416,495 13 Novak Djokovic $1,379,875 14 Pablo Carreno Busta $1,216,731 15 Cameron Norrie $1,214,602 16 Diego Schwartzmen $1,195,917 17 Matteo Berrettini $1,062,493 18 Alex de Minaur $1,050,621 19 John Isner $1,009,143 20 Roberto Bautista Agut $1,003,143 21 Alejandro Davidovich Fokina $983,280 22 Grigor Dimitrov $847,283 23 Miomir Kecmanovic $816,901 24 Nick Kyrgios $738,956 25 Daniel Evans $728,130 26 Cristian Garin $686,823 27 Pedro Martinez $684,005 28 Reilly Opelka $666,716 29 Fabio Fognini $649,400 30 Gael Monfils $668,256 31 Nikolaz Basilachvili $623,510 32 Marin Cilic $619,229 33 Thanasi Kokkinakis $614,816 34 Karen Khachanov $599,226 35 Aslan Karatzev $580,368 36 Dusan Lajovic $541,274 37 Francisco Cerundolo $540,904 38 Lorenzo Sonego $529,454 39 Alexander Bublik $526,095 40 David Goffin $522,453 41 Federico Delbonis $521,987 42 Botic van de Zandschulp $520,641 43 Albert Ramos-Vinolas $515,405 44 Sebastian Korda $497,062 45 Wesley Koolhof $493,497 45 Neal Skupski $493,497 47 Tommy Paul $476,495 48 Filip Krajinovic $458,343 49 Lorenzo Musetti $457,627 50 Frances Tiafoe $456,384

