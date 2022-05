Baltimore 10, Boston 0

Baltimore

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 10 14 9 2 8 Hays rf 4 2 1 0 0 1 .296 Mancini dh 4 2 3 1 1 0 .309 Mountcastle 1b 5 4 4 1 0 0 .268 Santander lf 4 1 1 4 0 0 .220 Urías 3b 5 1 1 3 0 0 .230 Rutschman c 5 0 2 0 0 1 .200 Mateo ss 4 0 2 0 0 1 .223 McKenna cf 4 0 0 0 0 4 .227 Owings 2b 3 0 0 0 1 1 .113

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 0 4 0 1 5 Hernández cf 4 0 0 0 0 0 .201 Devers 3b 3 0 0 0 0 0 .340 Dalbec 3b 1 0 1 0 0 0 .187 Martinez dh 4 0 0 0 0 1 .369 Bogaerts ss 3 0 1 0 0 1 .328 Arroyo ss 1 0 0 0 0 0 .200 Verdugo lf 4 0 0 0 0 0 .227 Story 2b 2 0 1 0 1 1 .226 Cordero 1b 3 0 0 0 0 1 .270 Vázquez c 3 0 1 0 0 1 .303 Bradley Jr. rf 3 0 0 0 0 0 .222

Baltimore 202 020 103_10 14 0 Boston 000 000 000_0 4 0

LOB_Baltimore 5, Boston 5. 2B_Mountcastle (4), Hays (12), Rutschman (1), Bogaerts (13), Vázquez (8). 3B_Mancini (1), Mateo (2). HR_Mountcastle (6), off Hill; Urías (4), off Hill; Santander (9), off Barnes. RBIs_Mancini (18), Mountcastle (20), Urías 3 (15), Santander 4 (29). SF_Santander.

Runners left in scoring position_Baltimore 2 (Hays, Owings); Boston 2 (Verdugo, Hernández). RISP_Baltimore 3 for 9; Boston 0 for 3.

Runners moved up_Urías, Mountcastle, Bradley Jr.. GIDP_Mountcastle.

DP_Boston 1 (Story, Bogaerts, Cordero).

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Wells, W, 2-4 6 2 0 0 1 3 88 3.71 Tate 1 0 0 0 0 2 12 1.80 Krehbiel 1 1 0 0 0 0 8 2.74 Gillaspie 1 1 0 0 0 0 15 1.42

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Hill, L, 1-3 4 7 6 6 2 5 92 4.85 Sawamura 2 0 0 0 0 1 23 3.18 Brasier 2 4 1 1 0 1 27 5.71 Barnes 1 3 3 3 0 1 20 7.94

Inherited runners-scored_Sawamura 2-2. HBP_Hill (Hays).

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Adrian Johnson; Second, John Tumpane; Third, Ryan Blakney.

T_3:05. A_24,809 (37,755).

