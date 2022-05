Baltimore 12, Boston 8

Baltimore

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 12 15 10 4 6 Mullins cf 5 1 2 0 0 0 .246 Mancini dh 4 1 1 0 1 1 .287 1-McKenna pr-lf 0 0 0 0 0 0 .222 Santander lf 4 3 2 3 1 0 .226 López p 0 0 0 0 0 0 — Hays rf 4 2 2 2 1 0 .288 Rutschman c 5 1 0 0 0 1 .200 Mountcastle 1b 4 0 1 1 0 1 .255 Odor 2b 5 2 3 1 0 1 .237 Urías 3b 4 1 3 0 1 0 .235 Mateo ss 5 1 1 3 0 2 .207

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 8 14 7 3 4 Hernández cf 5 1 1 0 1 0 .200 Devers 3b 5 3 3 0 0 0 .342 Martinez dh 3 2 1 1 1 0 .379 Bogaerts ss 4 1 2 3 0 0 .323 Verdugo lf 5 0 2 2 0 1 .238 Story 2b 3 0 0 0 1 0 .227 Cordero 1b 4 1 2 0 0 1 .254 a-Arroyo ph-1b 1 0 0 0 0 0 .190 Vázquez c 5 0 1 1 0 2 .275 Bradley Jr. rf 5 0 2 0 0 0 .220

Baltimore 000 200 334_12 15 2 Boston 420 110 000_8 14 1

a-popped out for Cordero in the 8th.

1-ran for Mancini in the 9th.

E_Santander (3), Mateo (7), Devers (4). LOB_Baltimore 6, Boston 11. 2B_Odor (10), Verdugo (10), Bradley Jr. (13), Devers (18), Martinez (17), Cordero (5). HR_Santander (8), off Whitlock; Mateo (3), off Diekman; Hays (5), off Schreiber; Bogaerts (5), off Bradish. RBIs_Santander 3 (24), Mateo 3 (12), Hays 2 (22), Mountcastle (19), Odor (19), Bogaerts 3 (20), Verdugo 2 (23), Martinez (22), Vázquez (18). SF_Mountcastle.

Runners left in scoring position_Baltimore 3 (Mateo 2, Odor); Boston 8 (Vázquez, Arroyo, Hernández, Martinez 2, Story 3). RISP_Baltimore 4 for 8; Boston 4 for 15.

Runners moved up_Story, Verdugo, Devers. GIDP_Mateo, Vázquez.

DP_Baltimore 1 (Odor, Mateo, Mountcastle); Boston 1 (Bogaerts, Story, Cordero).

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Bradish 1 2-3 6 6 6 1 2 62 7.31 Sulser 3 7 2 2 0 0 43 6.00 Diplán 2 0 0 0 2 1 35 0.00 Gillaspie 1-3 0 0 0 0 0 3 1.69 Tate 2-3 1 0 0 0 0 12 1.88 Pérez, W, 3-0 1-3 0 0 0 0 0 1 0.64 López 1 0 0 0 0 1 12 1.23

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Whitlock 6 5 2 2 1 4 84 3.49 Diekman 1 2 3 3 1 0 21 3.86 Schreiber, H, 4 2-3 1 2 2 1 1 18 1.42 Strahm, L, 2-2, BS, 1-2 1-3 5 4 3 0 1 15 3.68 Sawamura 1 2 1 1 1 0 20 3.60

Inherited runners-scored_Sulser 2-0, Diplán 2-0, Gillaspie 1-0, Pérez 2-0, Sawamura 2-2. HBP_Bradish 2 (Martinez,Bogaerts), Tate (Story). WP_Sawamura.

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Erich Bacchus; Second, Adrian Johnson; Third, Ryan Blakney.

T_3:38. A_29,251 (37,755).

