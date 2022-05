Boston 16, Chicago White Sox 3

Boston

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 45 16 19 16 5 12 Hernández cf-ss 6 2 2 2 0 1 .200 Devers 3b 5 2 2 1 0 0 .337 a-Dalbec ph-3b 1 0 0 0 0 1 .159 Martinez dh 5 3 4 1 1 1 .366 Bogaerts ss 4 2 1 0 1 2 .323 Plawecki c 1 0 0 0 0 0 .156 Verdugo lf 5 1 1 1 1 2 .214 Story 2b 6 2 2 4 0 4 .231 Cordero 1b-rf 3 2 2 2 1 1 .255 Vázquez c-1b 5 1 3 4 0 0 .268 Bradley Jr. rf-cf 4 1 2 1 1 0 .213

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 6 3 4 9 Anderson ss 3 1 2 1 0 0 .365 Burger 2b 2 0 0 0 0 1 .233 Moncada 3b 4 0 0 0 0 1 .164 Pollock lf 3 0 0 0 0 1 .237 b-Harrison ph-lf 1 0 0 0 0 0 .176 Abreu 1b 3 1 2 2 0 1 .225 McGuire c 0 0 0 0 1 0 .194 Grandal c-1b 4 0 0 0 0 3 .174 Sheets dh 2 0 0 0 2 0 .215 García 2b-ss 4 0 0 0 0 1 .188 Vaughn rf 4 1 2 0 0 0 .287 Engel cf 3 0 0 0 1 1 .223

Boston 421 360 000_16 19 0 Chicago 000 210 000_3 6 0

a-struck out for Devers in the 8th. b-flied out for Pollock in the 8th.

LOB_Boston 8, Chicago 7. 2B_Bradley Jr. (12), Hernández (14), Bogaerts (9), Verdugo (7), Martinez (16), Anderson (9), Vaughn (4), Abreu (9). HR_Hernández (2), off Cease; Story (8), off Cease; Devers (10), off Ruiz; Vázquez (2), off Foster; Abreu (5), off Pivetta. RBIs_Hernández 2 (19), Story 4 (33), Martinez (21), Bradley Jr. (15), Devers (25), Cordero 2 (9), Vázquez 4 (15), Verdugo (17), Abreu 2 (19), Anderson (19). SF_Cordero.

Runners left in scoring position_Boston 3 (Hernández 2, Story); Chicago 4 (Moncada 2, García 2). RISP_Boston 9 for 18; Chicago 2 for 10.

Runners moved up_Bogaerts.

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Pivetta, W, 3-4 6 5 3 3 2 5 88 4.25 Sawamura 1 1 0 0 0 1 21 3.38 Barnes 1 0 0 0 2 1 27 6.14 Danish 1 0 0 0 0 2 16 4.20

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cease, L, 4-2 3 8 7 7 2 4 71 4.24 Ruiz 2-3 4 3 3 1 1 29 5.17 Sousa 2-3 5 5 5 1 0 32 6.59 Foster 2-3 1 1 1 0 1 13 2.79 Velasquez 3 0 0 0 1 5 45 5.30 Bummer 1 1 0 0 0 1 14 4.50

Inherited runners-scored_Sousa 2-0, Foster 2-2. WP_Sawamura.

Umpires_Home, Alan Porter; First, Ryan Wills; Second, Todd Tichenor; Third, Quinn Wolcott.

T_3:41. A_21,835 (40,615).

