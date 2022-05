Boston 4, L.A. Angels 0

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 27 0 3 0 3 5 Ward rf 3 0 0 0 1 0 .371 Trout cf 4 0 1 0 0 1 .319 Ohtani dh 4 0 1 0 0 1 .237 Rendon 3b 2 0 0 0 1 0 .219 Walsh 1b 3 0 0 0 0 0 .213 Mayfield lf-2b 3 0 0 0 0 0 .256 Stassi c 3 0 1 0 0 2 .235 Fletcher 2b-ss 3 0 0 0 0 0 .160 Velazquez ss 1 0 0 0 1 0 .143 a-Marsh ph-lf 1 0 0 0 0 1 .262

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 4 9 4 1 3 Story 2b 3 0 0 1 0 0 .208 Devers 3b 4 1 1 1 0 0 .297 Bogaerts ss 3 1 0 0 1 1 .356 Martinez dh 4 1 2 1 0 0 .317 Verdugo lf 4 0 1 0 0 1 .238 Hernández cf 4 0 0 1 0 0 .187 Cordero 1b 3 1 2 0 0 0 .300 Dalbec 1b 0 0 0 0 0 0 .147 Plawecki c 3 0 1 0 0 0 .174 Bradley Jr. rf 3 0 2 0 0 1 .169

Los Angeles 000 000 000_0 3 0 Boston 000 200 11x_4 9 1

a-struck out for Velazquez in the 8th.

E_Devers (1). LOB_Los Angeles 3, Boston 5. 2B_Bradley Jr. 2 (6). HR_Devers (4), off Syndergaard; Martinez (3), off Peguero. RBIs_Devers (10), Hernández (12), Story (6), Martinez (13). SF_Story.

Runners left in scoring position_Los Angeles 2 (Trout, Ohtani); Boston 3 (Bogaerts, Plawecki, Story). RISP_Los Angeles 0 for 2; Boston 1 for 9.

Runners moved up_Hernández. GIDP_Fletcher, Rendon, Walsh, Hernández.

DP_Los Angeles 1 (Fletcher, Velazquez, Walsh); Boston 3 (Devers, Story, Cordero; Devers, Story, Cordero; Bogaerts, Cordero).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Syndergaard, L, 2-1 7 8 3 3 1 3 100 2.62 Peguero 1 1 1 1 0 0 15 9.00

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Wacha, W, 3-0 5 2-3 3 0 0 2 2 60 1.38 Diekman, H, 8 1 1-3 0 0 0 1 0 15 4.32 Brasier, H, 2 1 0 0 0 0 2 12 2.25 Sawamura 1 0 0 0 0 1 14 2.16

Inherited runners-scored_Diekman 1-0.

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Pat Hoberg; Second, Paul Emmel; Third, Nestor Ceja.

T_2:23. A_29,793 (37,755).

