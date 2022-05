Boston 6, Houston 3

Houston

Houston AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 3 7 3 3 7 Altuve 2b 4 0 1 1 0 1 .259 Brantley lf 4 1 2 0 0 0 .281 Bregman 3b 3 0 0 0 1 2 .230 Alvarez dh 3 0 0 0 1 2 .250 Gurriel 1b 3 0 0 1 0 0 .241 Tucker rf 4 0 0 0 0 0 .246 McCormick cf 3 1 2 1 1 1 .242 Castro c 4 1 1 0 0 1 .083 Dubón ss 3 0 1 0 0 0 .250

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 6 8 5 2 6 Hernández cf 4 2 2 0 0 0 .180 Devers 3b 4 0 1 0 0 1 .322 Martinez dh 4 1 2 1 0 1 .321 Bogaerts ss 2 1 1 2 1 0 .346 Verdugo lf 4 0 0 1 0 1 .205 Story 2b 3 1 1 1 1 0 .200 Cordero 1b 4 1 1 0 0 1 .235 Dalbec 1b 0 0 0 0 0 0 .165 Vázquez c 3 0 0 0 0 1 .221 Bradley Jr. rf 3 0 0 0 0 1 .196

Houston 000 011 100_3 7 0 Boston 000 110 13x_6 8 0

LOB_Houston 8, Boston 4. 2B_Brantley (7), Castro (1), McCormick (6), Cordero (3), Hernández (10), Martinez (12). HR_McCormick (4), off Whitlock; Story (2), off Maton; Bogaerts (3), off Neris. RBIs_McCormick (11), Gurriel (10), Altuve (12), Verdugo (16), Story (16), Martinez (17), Bogaerts 2 (15). SB_Story (4). SF_Gurriel. S_Dubón.

Runners left in scoring position_Houston 4 (McCormick, Gurriel, Castro, Alvarez); Boston 2 (Cordero, Story). RISP_Houston 1 for 9; Boston 2 for 8.

Runners moved up_Bradley Jr.. LIDP_Martinez. GIDP_Altuve.

DP_Houston 1 (Bregman, Gurriel, Bregman); Boston 1 (Bogaerts, Story, Dalbec).

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Odorizzi 5 3 2 1 1 4 62 3.13 Maton 2 2 1 1 0 1 30 4.08 Neris, L, 1-2 1 3 3 3 1 1 29 2.12

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Whitlock 5 3 2 2 2 3 80 2.43 Diekman, BS, 1-4 2-3 0 0 0 1 0 10 3.18 Schreiber 1-3 0 0 0 0 1 8 0.00 Barnes 1-3 2 1 1 0 0 5 7.71 Strahm, W, 2-1 1 2-3 1 0 0 0 3 30 2.13 Robles, S, 2-4 1 1 0 0 0 0 10 2.51

Inherited runners-scored_Diekman 2-1, Schreiber 2-0, Strahm 1-0. HBP_Whitlock (Altuve), Maton (Bogaerts), Strahm (Brantley). PB_Castro (1).

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Nick Mahrley; Second, Will Little; Third, Greg Gibson.

T_3:07. A_29,706 (37,755).

