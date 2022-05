Catalunya Championship Scores

Sunday

At Stadium Course

Girona, Spain

Purse: $2 million

Yardage: 7,353; Par: 72

Final Round

(x-won on fourth playoff hole)

x-Adri Arnaus, Spain 68-76-68-65—277 x-Oliver Bekker, South Africa 66-72-67-72—277 Laurie Canter, England 70-67-70-72—279 Richard McEvoy, England 69-72-69-69—279 Adrian Meronk, Poland 71-71-67-70—279 Hennie Du Plessis, South Africa 68-74-74-64—280 Edoardo Molinari, Italy 73-69-66-72—280 Bernd Wiesberger, Austria 73-70-67-71—281 Wil Besseling, Netherlands 73-70-69-70—282 Ryan Fox, New Zealand 71-68-70-73—282 Lorenzo Gagli, Italy 71-72-65-74—282 Tapio Pulkkanen, Finland 72-71-71-68—282 Daniel Gavins, England 69-70-72-72—283 Nicolai Hojgaard, Denmark 69-72-72-70—283 Pablo Larrazabal, Spain 72-69-69-73—283 Marcel Schneider, Germany 71-69-74-69—283 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-71-73-69—283 Thriston Lawrence, South Africa 70-72-73-69—284 Jason Scrivener, Australia 74-72-70-68—284 Jordan L. Smith, England 71-73-71-69—284 Sami Valimaki, Finland 73-70-69-72—284 Gavin Green, Malaysia 71-71-70-73—285 Sebastian Heisele, Germany 67-73-73-72—285 Espen Kofstad, Norway 72-73-70-70—285 Niklas Lemke, Sweden 73-71-72-69—285 Wu Ashun, China 75-70-71-70—286 Darren Fichardt, South Africa 66-74-75-71—286 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-71-71-72—286 Ricardo Gouveia, Portugal 69-71-75-71—286 Hao-Tong Li, China 67-76-71-72—286 Richard Mansell, England 70-71-71-74—286 Lukas Nemecz, Austria 68-74-71-73—286 Alexander Bjork, Sweden 73-72-71-71—287 Thomas Bjorn, Denmark 69-70-72-76—287 Jorge Campillo, Spain 71-74-72-70—287 Mikko Korhonen, Finland 70-70-72-75—287 Niklas Norgaard Moller, Denmark 71-70-75-71—287 James Morrison, England 67-71-73-76—287 Thorbjorn Olesen, Denmark 69-71-74-73—287 Adrien Saddier, France 70-69-73-75—287 Darius Van Driel, Netherlands 73-71-72-71—287 Julien Brun, France 68-75-72-73—288 Alejandro Canizares, Spain 72-74-74-68—288 Ross Fisher, England 72-72-72-72—288 Rasmus Hojgaard, Denmark 72-74-72-70—288 David Law, Scotland 72-69-74-73—288 Hurly Long, Germany 73-72-72-71—288 Andrea Pavan, Italy 71-72-71-74—288 Daniel Van Tonder, South Africa 75-70-72-71—288 Justin Walters, South Africa 69-74-75-70—288 Oliver Wilson, England 73-73-73-69—288 David Drysdale, Scotland 69-74-71-75—289 Ewen Ferguson, Scotland 71-70-70-78—289 Yannik Paul, Germany 70-73-73-73—289 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-68-71-80—290 Grant Forrest, Scotland 70-76-73-71—290 Angel Hidalgo, Spain 71-74-68-77—290 Raphael Jacquelin, France 71-70-74-75—290 Lars Van Meijel, Netherlands 72-74-71-73—290 Dave Coupland, England 73-69-70-79—291 Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain 72-72-73-74—291 Marcus Helligkilde, Denmark 70-75-74-72—291 Maverick Antcliff, Australia 72-68-77-75—292 Jazz Janewattananond, Thailand 76-70-74-72—292 Matthias Schmid, Germany 71-71-73-77—292 Richard Bland, England 73-71-71-78—293 David Howell, England 73-72-76-72—293 Guido Migliozzi, Italy 72-73-74-74—293 Ricardo Santos, Portugal 70-76-72-75—293 Jeff Winther, Denmark 66-75-69-83—293 Jonathan Caldwell, Northern Ireland 73-71-75-75—294 Jean-Baptiste Gonnet, France 68-74-76-WD

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.