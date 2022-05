Chicago White Sox 5, Kansas City 3

Chicago

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 5 10 5 2 7 Anderson ss 5 0 2 0 0 1 .339 Moncada 3b 5 0 0 0 0 1 .231 Robert cf 5 2 2 2 0 0 .308 Abreu 1b 3 0 1 0 2 0 .200 Grandal c 5 1 2 2 0 1 .176 3-McGuire pr-c 0 0 0 0 0 0 .140 Sheets dh 5 0 1 0 0 1 .230 García 2b-lf 4 0 1 0 0 2 .200 Engel rf 4 1 1 0 0 0 .230 Vaughn lf 3 0 0 1 0 1 .250 2-Harrison pr-2b 0 1 0 0 0 0 .149

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 3 6 3 2 14 Merrifield 2b 3 1 2 2 1 1 .194 Benintendi lf 4 0 1 1 0 1 .314 Perez c 4 0 0 0 0 2 .203 Santana 1b 4 0 0 0 0 1 .135 Dozier dh 4 0 0 0 0 1 .272 Witt Jr. ss-3b 3 0 0 0 1 2 .211 Taylor cf 4 1 1 0 0 2 .229 Rivera 3b 2 0 0 0 0 0 .222 a-O’Hearn ph 1 0 1 0 0 0 .194 1-Lopez pr-ss 1 1 0 0 0 1 .188 Isbel rf 4 0 1 0 0 3 .194

Chicago 001 200 000 2_5 10 0 Kansas City 000 000 030 0_3 6 0

a-singled for Rivera in the 8th.

1-ran for O’Hearn in the 8th. 2-ran for Vaughn in the 10th. 3-ran for Grandal in the 10th.

LOB_Chicago 8, Kansas City 4. 2B_Engel (6), Isbel (2), Merrifield (4). HR_Grandal (2), off Keller; Robert (5), off Barlow. RBIs_Vaughn (13), Grandal 2 (8), Robert 2 (13), Merrifield 2 (15), Benintendi (16). SB_Engel (5). SF_Vaughn.

Runners left in scoring position_Chicago 2 (García, Sheets); Kansas City 2 (Isbel, Perez). RISP_Chicago 1 for 6; Kansas City 2 for 8.

Runners moved up_Grandal, Sheets. GIDP_Perez.

DP_Chicago 2 (Moncada, García, Abreu; Anderson, García, Abreu).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cueto 6 2 0 0 2 7 81 0.00 Foster, H, 5 1 0 0 0 0 2 13 2.70 Graveman, BS, 2-4 1 4 3 3 0 1 17 2.95 Burr, W, 1-1 1 0 0 0 0 1 12 4.50 Hendriks, S, 10-13 1 0 0 0 0 3 12 4.41

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Keller 7 8 3 3 0 3 96 2.89 Coleman 1 0 0 0 1 2 21 2.03 Barlow, L, 2-1 1 2-3 1 2 1 1 2 28 1.56 Speier 1-3 1 0 0 0 0 12 2.08

Inherited runners-scored_Speier 1-0.

Umpires_Home, Shane Livensparger; First, Ramon De Jesus; Second, Lance Barrett; Third, Alfonso Marquez.

T_3:05. A_12,441 (37,903).

