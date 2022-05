Cincinnati 10, Milwaukee 5

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 5 7 5 3 10 Wong 2b 4 1 1 0 1 1 .240 Adames ss 4 0 0 0 0 2 .221 Yelich lf 3 1 0 0 1 1 .240 Tellez dh 4 0 1 2 0 1 .258 Urías 3b 4 1 1 0 0 0 .333 Renfroe rf 4 0 0 0 0 3 .219 Narváez c 4 2 2 1 0 0 .238 Taylor cf 4 0 1 1 0 1 .217 Peterson 1b 3 0 1 1 1 1 .204

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 10 14 9 3 11 Friedl rf 5 1 1 1 0 1 .176 Drury 3b 5 1 2 3 0 3 .284 Pham lf 4 1 2 1 1 0 .234 Moran 1b 5 1 1 1 0 2 .207 Stephenson c 4 1 1 0 0 1 .280 Naquin dh 3 1 2 0 1 1 .215 Farmer ss 4 1 1 3 0 0 .200 Almora Jr. cf 4 2 2 0 0 2 .375 Reynolds 2b 3 1 2 0 1 1 .348

Milwaukee 000 212 000_5 7 0 Cincinnati 010 051 30x_10 14 1

E_Farmer (3). LOB_Milwaukee 5, Cincinnati 6. 2B_Tellez (9), Almora Jr. (2), Friedl (1). HR_Narváez (2), off Castillo; Moran (3), off Woodruff; Drury (6), off Woodruff; Farmer (1), off Milner. RBIs_Tellez 2 (26), Narváez (6), Taylor (7), Peterson (5), Moran (16), Friedl (2), Drury 3 (18), Pham (9), Farmer 3 (13). SB_Wong (5), Peterson 2 (5), Pham (2). CS_Naquin (1).

Runners left in scoring position_Milwaukee 4 (Wong 2, Yelich, Renfroe); Cincinnati 4 (Moran 4). RISP_Milwaukee 3 for 7; Cincinnati 4 for 9.

Runners moved up_Stephenson. GIDP_Adames.

DP_Cincinnati 1 (Drury, Reynolds, Moran).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Woodruff, L, 3-2 4 1-3 8 6 5 2 6 92 5.97 Gott 2-3 0 0 0 1 0 12 1.64 Gustave 2-3 3 1 1 0 1 20 6.00 Milner 1 1-3 3 3 3 0 3 28 4.09 Boxberger 1 0 0 0 0 1 14 1.74

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Castillo 4 2-3 3 3 3 3 5 87 5.79 Cessa, W, 1-0 1 3 2 2 0 1 18 4.15 Díaz, H, 1 1 1-3 1 0 0 0 1 31 0.64 Hoffman 1 0 0 0 0 1 8 1.62 Kuhnel 1 0 0 0 0 2 15 0.00

Inherited runners-scored_Gott 1-1, Milner 2-0, Cessa 2-0, Díaz 2-1. WP_Milner. PB_Narváez (2).

Umpires_Home, Alan Porter; First, Jeremie Rehak; Second, Mark Wegner; Third, Quinn Wolcott.

T_3:18. A_10,046 (42,319).

