Cleveland 6, San Diego 5

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 5 5 5 10 13 Grisham cf 4 1 0 0 1 1 .165 Cronenworth 1b 5 0 1 0 0 1 .207 Machado 3b 4 2 0 0 1 2 .365 Profar lf 4 1 1 1 1 1 .173 Hosmer dh 2 1 1 2 3 1 .378 Kim ss 2 0 1 1 3 0 .259 Alfaro c 4 0 1 0 0 3 .231 c-Nola ph-c 1 0 0 0 0 0 .217 Abrams 2b 3 0 0 1 1 2 .170 Azocar rf 4 0 0 0 0 2 .222

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 6 11 6 4 4 Straw cf 5 0 1 0 0 2 .272 Rosario ss 5 0 1 0 0 0 .214 Ramírez dh 3 0 0 1 2 0 .318 Miller 1b-3b 4 2 0 0 1 0 .344 Reyes rf 4 1 2 0 0 1 .157 Mercado lf 2 0 0 0 0 1 .190 a-Kwan ph-lf 3 0 1 1 0 0 .328 Giménez 2b 4 2 2 1 0 0 .333 Hedges c 3 1 2 1 1 0 .170 Clement 3b 3 0 1 1 0 0 .188 b-Naylor ph-1b 1 0 1 1 0 0 .340

San Diego 300 000 020 0_5 5 0 Cleveland 001 000 130 1_6 11 0

No outs when winning run scored.

a-lined out for Mercado in the 6th. b-singled for Clement in the 8th. c-grounded out for Alfaro in the 10th.

LOB_San Diego 9, Cleveland 10. 2B_Hosmer (7), Profar (5), Clement (3). RBIs_Hosmer 2 (17), Kim (11), Profar (16), Abrams (4), Ramírez (29), Clement (3), Giménez (13), Hedges (5), Naylor (11), Kwan (9). SB_Machado (5).

Runners left in scoring position_San Diego 3 (Azocar 3); Cleveland 4 (Miller 2, Straw, Rosario). RISP_San Diego 3 for 11; Cleveland 5 for 10.

GIDP_Nola, Mercado.

DP_San Diego 1 (Kim, Abrams, Cronenworth); Cleveland 1 (Rosario, Giménez, Naylor).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Gore 5 2-3 4 1 1 3 2 100 1.71 Stammen, H, 2 1 1-3 2 1 1 0 1 22 4.15 Hill, H, 4 2-3 3 3 3 1 0 31 11.12 Suarez, BS, 0-1 1 1-3 1 0 0 0 1 17 4.91 Lamet, L, 0-1 0 1 1 0 0 0 11 5.40

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Quantrill 6 3 3 3 5 7 98 3.54 Gose 1 0 0 0 0 2 17 4.91 Stephan 2-3 2 2 2 3 1 34 1.59 Castro 1-3 0 0 0 0 1 5 6.75 Clase 1 0 0 0 0 1 11 4.32 Sandlin, W, 2-1 1 0 0 0 2 1 10 4.15

Inherited runners-scored_Stammen 1-0, Suarez 2-1, Castro 3-0. IBB_off Stephan (Hosmer), off Sandlin (Hosmer). HBP_Lamet (Reyes).

Umpires_Home, Mark Ripperger; First, Phil Cuzzi; Second, Cory Blaser; Third, Nate Tomlinson.

T_3:46. A_10,244 (34,788).

