Colorado 7, Miami 1

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 1 5 1 1 8 Chisholm Jr. 2b 4 0 0 0 0 1 .271 Cooper dh 4 0 2 0 0 1 .277 Soler lf 4 0 1 0 0 0 .215 Wendle 3b 2 0 1 0 0 0 .284 1-Astudillo pr-3b 2 0 0 0 0 0 .273 Aguilar 1b 4 0 0 0 0 1 .255 García rf 4 0 0 0 0 2 .201 Sánchez cf 3 1 1 1 0 1 .218 Rojas ss 3 0 0 0 0 0 .218 Stallings c 2 0 0 0 1 2 .216

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 7 10 7 5 8 Blackmon rf 4 0 1 1 0 1 .241 Díaz c 1 0 0 0 0 0 .210 Joe 1b 4 0 1 0 0 1 .271 Cron dh 4 0 1 0 0 1 .307 McMahon 3b 2 0 0 0 2 1 .244 Grichuk cf-rf 4 0 0 0 0 2 .271 Rodgers 2b 2 2 1 0 2 1 .253 Hilliard lf 4 2 2 0 0 0 .196 Hampson ss 4 2 3 2 0 0 .205 Serven c 1 0 0 0 1 1 .250 a-Daza ph-cf 1 1 1 4 0 0 .359

Miami 010 000 000_1 5 0 Colorado 000 000 43x_7 10 1

a-doubled for Serven in the 7th.

1-ran for Wendle in the 4th.

E_Hampson (2). LOB_Miami 5, Colorado 6. 2B_Soler (8), Daza (4). 3B_Cooper (1), Joe (3), Hampson (1). HR_Sánchez (5), off Feltner. RBIs_Sánchez (14), Daza 4 (13), Blackmon (23), Hampson 2 (6). SB_Chisholm Jr. (7). SF_Daza.

Runners left in scoring position_Miami 5 (Sánchez, Soler 2, Aguilar, Wendle); Colorado 2 (Grichuk, Serven). RISP_Miami 0 for 8; Colorado 4 for 7.

Runners moved up_Soler, García, Astudillo. GIDP_García, Hilliard, Blackmon.

DP_Miami 2 (Wendle, Rojas, Aguilar; Rojas, Aguilar); Colorado 1 (Rodgers, Joe).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA López 6 3 0 0 4 5 99 1.83 Sulser, L, 0-2, BS, 2-4 0 3 4 4 1 0 14 4.50 Okert 1 1 0 0 0 2 16 2.51 Scott 1 3 3 3 0 1 27 5.40

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Feltner, W, 1-1 7 4 1 1 1 6 94 3.71 Kinley, H, 9 1 1 0 0 0 1 16 0.95 Gilbreath 1 0 0 0 0 1 8 7.94

Inherited runners-scored_Okert 1-1. WP_López.

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, D.J. Reyburn; Second, Roberto Ortiz; Third, James Hoye.

T_2:56. A_40,275 (50,445).

