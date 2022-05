Detroit 3, Pittsburgh 2

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 2 5 2 2 9 Gamel lf 4 0 2 2 0 0 .246 Reynolds cf 4 0 1 0 0 1 .205 Hayes 3b-ss 4 0 0 0 0 2 .316 Vogelbach dh 3 0 0 0 1 1 .279 VanMeter 2b 3 0 0 0 0 1 .158 b-Castillo ph 1 0 0 0 0 0 .250 Tsutsugo 1b 2 0 0 0 1 1 .188 c-Pérez ph 1 0 0 0 0 1 .204 Suwinski rf 2 0 0 0 0 0 .200 a-Chavis ph-3b 1 0 0 0 0 0 .281 Tucker ss-rf 3 1 1 0 0 2 .167 Knapp c 3 1 1 0 0 0 .190

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 3 3 1 2 10 Grossman rf 3 0 0 1 0 3 .274 Báez ss 3 0 0 0 1 0 .275 Meadows dh 4 0 0 0 0 1 .301 Schoop 2b 4 0 0 0 0 1 .143 Torkelson 1b 3 0 0 0 0 0 .182 Candelario 3b 3 1 1 0 0 1 .171 W.Castro lf 3 1 1 0 0 1 .278 Hill cf 0 0 0 0 0 0 .250 Barnhart c 3 0 0 0 0 3 .295 Baddoo cf-lf 2 1 1 0 1 0 .146

Pittsburgh 000 020 000_2 5 3 Detroit 000 030 00x_3 3 0

a-grounded out for Suwinski in the 7th. b-flied out for VanMeter in the 9th. c-struck out for Tsutsugo in the 9th.

E_Tucker (2), Hayes (3), Knapp (2). LOB_Pittsburgh 4, Detroit 4. 2B_Candelario (4). 3B_Gamel (1). RBIs_Gamel 2 (9), Grossman (6). SF_Grossman.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 2 (VanMeter, Hayes); Detroit 2 (Grossman, Meadows). RISP_Pittsburgh 1 for 4; Detroit 0 for 5.

GIDP_Suwinski.

DP_Detroit 1 (Báez, Torkelson).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Peters 3 1-3 1 0 0 1 4 46 0.00 Wilson, L, 0-1 3 2-3 2 3 0 1 6 55 3.79 Crowe 1 0 0 0 0 0 12 1.08

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Pineda 4 1-3 4 2 2 2 4 85 3.77 Lange, W, 1-1 2-3 1 0 0 0 2 13 2.16 Barnes, H, 2 1 0 0 0 0 0 11 0.96 Chafin, H, 1 1 0 0 0 0 1 10 2.25 Fulmer, H, 4 1 0 0 0 0 0 9 0.00 Soto, S, 4-5 1 0 0 0 0 2 15 1.12

Inherited runners-scored_Lange 2-2.

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Charlie Ramos; Second, Mark Carlson; Third, Ryan Additon.

T_2:41.

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.