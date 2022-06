Detroit 4, Minnesota 0

Minnesota

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 0 3 0 2 8 Buxton dh 4 0 1 0 0 1 .204 Arraez 1b 4 0 0 0 0 0 .351 Garlick lf 4 0 0 0 0 3 .231 Polanco 2b 4 0 0 0 0 1 .227 Larnach rf 3 0 1 0 1 1 .299 Miranda 3b 3 0 0 0 0 1 .176 Gordon cf 3 0 0 0 0 0 .252 Jeffers c 2 0 0 0 1 0 .189 Palacios ss 3 0 1 0 0 1 .167

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 4 5 4 4 9 W.Castro cf 4 1 1 0 0 1 .274 Schoop dh 3 1 2 4 1 1 .189 H.Castro lf 4 0 1 0 0 1 .303 Báez ss 4 0 0 0 0 1 .197 Torkelson 1b 3 0 0 0 1 0 .206 Clemens 2b 3 0 0 0 1 2 .000 Candelario 3b 3 1 0 0 1 2 .189 Cameron rf 2 1 1 0 0 1 .184 Barnhart c 3 0 0 0 0 0 .226

Minnesota 000 000 000_0 3 1 Detroit 220 000 00x_4 5 0

E_Miranda (3). LOB_Minnesota 5, Detroit 6. 2B_Larnach (12), H.Castro (5). HR_Schoop (5), off Sands. RBIs_Schoop 4 (14). SB_W.Castro (2), Cameron (2).

Runners left in scoring position_Minnesota 2 (Gordon, Palacios); Detroit 3 (W.Castro, Báez 2). RISP_Minnesota 0 for 3; Detroit 2 for 7.

Runners moved up_Barnhart. GIDP_Torkelson.

DP_Minnesota 1 (Polanco, Arraez).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Sands, L, 0-1 4 5 4 4 4 4 91 7.88 Minaya 2 0 0 0 0 2 26 4.15 Thielbar 1 0 0 0 0 1 11 5.59 Moran 1 0 0 0 0 2 12 0.00

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Wentz 4 1 0 0 0 4 55 8.10 Peralta, W, 2-0 2 0 0 0 2 1 30 0.81 Chafin 1 1 0 0 0 0 9 3.09 Foley 1 1 0 0 0 1 8 3.14 Fulmer 1 0 0 0 0 2 10 2.89

HBP_Minaya (Cameron).

Umpires_Home, Adam Hamari; First, Dan Merzel; Second, Chad Whitson; Third, Shane Livensparger.

T_2:29. A_12,122 (41,083).

