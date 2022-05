Houston 5, Oakland 1

Houston

Houston AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 5 6 5 2 7 Altuve 2b 4 1 2 2 0 1 .286 Dubón 2b 1 0 0 0 0 0 .167 Brantley dh 5 0 0 0 0 0 .272 Bregman 3b 3 0 0 0 0 0 .230 Alvarez lf 4 2 2 2 0 1 .260 Gurriel 1b 3 0 0 0 1 0 .217 Peña ss 4 0 0 0 0 2 .282 McCormick rf 3 0 0 0 1 0 .213 Siri cf 3 1 1 0 0 1 .223 Maldonado c 4 1 1 1 0 2 .127

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Totals 27 1 2 1 3 7 Laureano rf 4 0 1 1 0 2 .217 Pinder lf-3b 4 0 0 0 0 2 .256 Lowrie dh 4 0 0 0 0 1 .227 Murphy c 1 0 0 0 2 0 .206 Andrus ss 3 0 0 0 0 0 .233 Bethancourt 1b 3 0 0 0 0 1 .228 Neuse 2b 3 0 0 0 0 0 .235 Smith 3b 2 0 1 0 0 1 .203 1-Brown pr-lf 1 1 0 0 0 0 .207 Pache cf 2 0 0 0 1 0 .170

Houston 000 130 010_5 6 0 Oakland 000 001 000_1 2 1

1-ran for Smith in the 6th.

E_Smith (2). LOB_Houston 6, Oakland 2. 2B_Smith (9). 3B_Siri (2). HR_Alvarez (13), off Blackburn; Altuve (10), off Blackburn; Alvarez (14), off Puk. RBIs_Alvarez 2 (28), Maldonado (11), Altuve 2 (16), Laureano (4). SB_Siri (6).

Runners left in scoring position_Houston 2 (Siri, Brantley); Oakland 0. RISP_Houston 1 for 5; Oakland 1 for 2.

GIDP_Pinder, Andrus.

DP_Houston 2 (Peña, Altuve, Gurriel; Peña, Altuve, Gurriel).

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Valdez, W, 5-2 9 2 1 1 3 7 114 2.57

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Blackburn, L, 5-1 6 2-3 5 4 4 0 5 91 2.15 Puk 2-3 1 1 1 0 0 13 1.37 Markel 2-3 0 0 0 2 2 24 0.00 Tapia 1 0 0 0 0 0 20 0.00

Inherited runners-scored_Puk 1-0. HBP_Blackburn 2 (Bregman,Siri).

Umpires_Home, Stu Scheuwater; First, Manny Gonzalez; Second, Mike Muchlinski; Third, CB Bucknor.

T_2:58. A_8,753 (46,847).

