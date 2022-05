Kansas City 7, St. Louis 1

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 1 6 1 4 2 Edman 2b 4 1 2 0 0 0 .316 Goldschmidt 1b 3 0 0 0 1 2 .286 O’Neill lf 4 0 1 1 0 0 .188 Arenado 3b 4 0 1 0 0 0 .354 Pujols dh 2 0 0 0 1 0 .250 1-Dickerson pr-dh 1 0 0 0 0 0 .182 Knizner c 3 0 0 0 1 0 .250 Bader cf 4 0 1 0 0 0 .233 DeJong ss 3 0 0 0 0 0 .131 Carlson rf 2 0 1 0 1 0 .188

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 7 15 6 3 5 Olivares rf 5 1 4 1 0 0 .379 Benintendi lf 5 1 2 1 0 0 .367 Perez c 5 0 0 0 0 2 .174 O’Hearn 1b 3 1 1 0 0 1 .111 a-Dozier ph-1b 2 1 1 0 0 0 .233 Merrifield 2b 3 0 1 1 0 1 .157 Witt Jr. 3b 3 2 2 2 1 0 .238 Melendez dh 3 0 1 0 1 0 .333 Taylor cf 4 0 2 1 0 1 .217 Lopez ss 3 1 1 0 1 0 .229

St. Louis 000 000 010_1 6 0 Kansas City 010 100 50x_7 15 0

a-doubled for O’Hearn in the 7th.

1-ran for Pujols in the 7th.

LOB_St. Louis 6, Kansas City 9. 2B_Arenado (8), Olivares 2 (4), Dozier (4). HR_Witt Jr. (1), off Hudson. RBIs_O’Neill (14), Witt Jr. 2 (7), Olivares (2), Benintendi (11), Merrifield (5), Taylor (7). CS_Edman (1). SF_Merrifield.

Runners left in scoring position_St. Louis 1 (Knizner); Kansas City 4 (Lopez, Perez, Taylor, Dozier). RISP_St. Louis 1 for 5; Kansas City 4 for 13.

Runners moved up_Pujols, Witt Jr., Benintendi. GIDP_Arenado, DeJong, Witt Jr., Perez.

DP_St. Louis 2 (DeJong, Edman, Goldschmidt; DeJong, Edman, Goldschmidt); Kansas City 3 (Perez, Merrifield, Perez; Witt Jr., Merrifield, O’Hearn; Lopez, Merrifield, Dozier).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Hudson, L, 2-2 6 9 3 3 2 4 84 3.16 McFarland 1-3 2 2 2 0 1 8 7.50 Woodford 1 2-3 4 2 2 1 0 36 3.12

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Keller, W, 1-2 6 1-3 4 0 0 3 2 93 1.74 Snider, H, 3 2-3 0 0 0 0 0 2 2.70 Garrett 1 2 1 1 1 0 21 1.42 Speier 1 0 0 0 0 0 7 0.00

Inherited runners-scored_McFarland 1-1, Woodford 1-1, Snider 2-0. WP_Woodford.

Umpires_Home, Adam Hamari; First, Hunter Wendelstedt; Second, Chad Whitson; Third, Edwin Moscoso.

T_2:47. A_18,788 (37,903).

