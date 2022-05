L.A. Dodgers 14, Arizona 1

Los Angeles

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

50

14

24

14

4

2 Phillips p-p

0

0

0

0

1

0

— Betts rf

5

3

3

0

1

0

.299 Freeman 1b

5

3

4

... READ MORE

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 50 14 24 14 4 2 Phillips p-p 0 0 0 0 1 0 — Betts rf 5 3 3 0 1 0 .299 Freeman 1b 5 3 4 5 0 0 .312 Bickford p 0 0 0 0 0 0 — Barnes 2b 0 0 0 0 0 0 .235 T.Turner ss 4 1 2 1 0 0 .294 Alberto 2b-p 2 0 0 0 0 0 .233 W.Smith c 5 1 2 2 1 0 .259 Ríos dh-1b 6 1 3 0 0 1 .277 J.Turner 3b 6 2 2 0 0 0 .208 Bellinger cf 6 1 3 3 0 0 .224 Taylor lf 6 2 3 3 0 0 .259 Lux 2b-ss 5 0 2 0 1 1 .262

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 1 8 1 2 5 Varsho c 4 0 1 0 0 0 .268 Hager p 0 0 0 0 0 0 .154 Rojas 3b 3 0 1 0 1 1 .286 Marte 2b 4 0 1 0 0 0 .252 Walker dh 3 1 2 1 0 0 .204 a-Hummel ph-c 1 0 0 0 0 0 .188 Peralta lf 4 0 0 0 0 3 .226 P.Smith 1b 3 0 1 0 1 0 .239 McCarthy rf 4 0 0 0 0 0 .208 Thomas cf 4 0 1 0 0 0 .281 Perdomo ss 4 0 1 0 0 1 .215

Los Angeles 240 004 022_14 24 0 Arizona 000 001 000_1 8 1

a-lined out for Walker in the 8th.

E_Marte (7). LOB_Los Angeles 13, Arizona 8. 2B_Betts (11), Freeman 2 (18), Taylor (10), Bellinger (11), J.Turner 2 (12), Thomas (5). 3B_T.Turner (2). HR_Freeman (4), off Castellanos; Taylor (5), off C.Smith; Walker (12), off Phillips. RBIs_Freeman 5 (28), W.Smith 2 (21), Taylor 3 (21), T.Turner (35), Bellinger 3 (18), Walker (21).

Runners left in scoring position_Los Angeles 5 (Alberto, J.Turner, Ríos 2, Taylor); Arizona 5 (Thomas, Marte, Peralta, Walker, Perdomo). RISP_Los Angeles 8 for 17; Arizona 0 for 7.

Runners moved up_T.Turner, J.Turner, Marte. GIDP_J.Turner, McCarthy.

DP_Los Angeles 1 (Lux, Alberto, Freeman); Arizona 1 (Perdomo, Marte, P.Smith).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA White 4 2 0 0 2 2 61 4.60 Bruihl, W, 1-1 1 2 0 0 0 0 20 2.25 Phillips 2 2 1 1 0 2 28 3.00 Bickford 1 1 0 0 0 1 18 3.45 Alberto 1 1 0 0 0 0 16 0.00

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Castellanos, L, 3-2 4 10 6 6 1 1 96 5.22 Frias 2 2-3 8 4 4 2 0 63 13.50 C.Smith 1 1-3 3 2 2 1 0 27 7.00 Hager 1 3 2 2 0 1 12 18.00

Inherited runners-scored_C.Smith 3-0. WP_Frias. PB_Varsho (1).

Umpires_Home, Jeremy Riggs; First, D.J. Reyburn; Second, Roberto Ortiz; Third, James Hoye.

T_3:21. A_17,057 (48,686).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.